LG유플러스, 1004 등 '골드번호' 1만개 추첨

1인당 최대 3개까지 응모 가능

LG유플러스가 오는 3일부터 16일까지 이용자가 선호하는 번호 1만개 추첨 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

선호번호는 1004 등 특정한 의미를 갖거나 기억하기 쉬운 유형의 전화번호로, 고객 선호도가 높아 '골드번호'로 불린다. LG유플러스는 매년 추첨을 통해 골드번호 1만개를 제공한다.

올해 추첨 이벤트를 통해 응모할 수 있는 골드번호의 유형은 ▲AAAA ▲000A ▲A000 ▲00AA ▲AA00 ▲ABAB ▲ABCD ▲ABCD-ABCD ▲특정 의미를 갖는 번호 등 9가지다. 1인당 최대 3개까지 응모할 수 있다. 지난해 진행한 추첨 행사에서 가장 인기를 끈 유형은 국번과 뒷자리 번호가 똑같은 ABCD-ABCD였으며, 경쟁률이 561:1에 달했다.

응모를 원하는 고객은 오는 16일까지 전국 LG유플러스 매장 또는 공식 홈페이지 '유플러스닷컴'을 통해 신청하면 된다. 기존 LG유플러스 고객뿐 아니라 LG유플러스 가입 예정인 타 통신사와 알뜰폰 이용 고객도 응모할 수 있다.

골드번호를 이미 사용 중이거나 최근 1년 내 골드번호 취득 이력이 있는 고객은 추첨 대상에 포함되지 않는다.





당첨 결과는 오는 25일 발표된다. 당첨된 골드번호는 타인에게 양도할 수 없으며, 오는 26일부터 다음 달 23일까지 전국 U+매장에서 당첨된 번호를 등록해야 한다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

