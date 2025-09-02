행안부, 내년 예산 76조4426억원…'AI정부' 구현

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정안전부가 내년 예산안을 올해보다 약 4조원 늘어난 76조4426억원 규모로 편성했다. '세계 최고 인공지능(AI) 민주정부 구현'을 목표로 AI 분야에 집중적으로 투자할 방침이다.

행정안전부는 지방교부세 69조3459억원, 인건비 및 기본경비 4302억원, 사업비 6조6665억원 등 총 76조4426억원의 2026년도 예산안을 편성했다고 2일 밝혔다. 특히 사업비는 올해 본예산 대비 2조303억원(43.8%)이 증가했다.

이번 예산안은 이재명 정부 첫 예산안으로, 세계 최고 AI 민주정부 구현, 국민 안전 확보, 자치발전 및 균형성장 촉진, 사회통합 및 과거사 해결 등 새 정부 핵심과제 이행에 중점을 뒀다.

AI 민주정부 및 정보화 과제에는 8649억원을 투입한다. 범정부 AI를 토대로 부처·지자체의 업무에 AI를 적용하고 효율화할 수 있도록 지원하는데 206억원의 예산이 신설됐다. 행정업무 효율화를 위해 범정부 AI 공통기반을 구축하고, 정부·지자체가 중복투자 없이 신속하게 AI를 적용할 수 있도록 AI 서비스의 기획-개발-운영-고도화 전 단계 지원을 본격 추진한다. 또 복잡한 정부 혜택 신청 절차를 밟지 않아도 일상언어로 AI 에이전트에 요청하면 자동 처리해주는 서비스를 도입하기 위해 8억원을 투입한다.

국민안전 분야에는 총 2조5197억원이 편성됐다. 이상기후에 대응해 AI·드론 등 첨단기술을 활용한 재난 예측·감시체계를 구축한다. 또 국민안전산업펀드를 새롭게 조성해 첨단 기술기반의 국민안전산업 성장을 촉진한다. 호우·태풍·산불 등 대규모 재난에 대한 이재민 지원, 시설 복구에 쓰이는 재난대책비는 올해보다 6500억원 늘어난 1조100억원이 편성됐다.

자치발전·균형성장을 위해 2조5921억원이 투자된다. 대표적으로 지역사랑상품권 발행에 올해보다 1500억원 증액된 1조1500억원이 편성됐다. 지역경제 활성화와 균형성장을 위해 ▲수도권 3% ▲비수도권 5% ▲인구감소지역 7%로 차등 구분해 국비를 지원한다. 1조원 규모의 지방소멸대응기금은 지방소멸 극복에 실질적으로 도움이 되는 사업에 투입될 수 있도록 하고, 지역자원을 활용한 수익사업을 통해 소득·일자리를 창출한다. 인구소멸 등 지역문제 해결에 기여하는 마을기업 지원도 확대하기 위해 예산을 올해보다 36억원 늘린 53억원 편성했다.

사회통합 분야에서는 6898억원의 예산이 투입될 예정이다. 기후·환경·재난 등 사회문제 해결형 자원봉사 인재 육성 지원을 확대하고, 지역사회 주체가 자발적으로 참여하는 지역별 자원봉사 프로그램을 추진한다. 한국전쟁 전후 민간인 희생자의 유해를 안장해 넋을 달래고, 전국 단위 위령시설을 조성하기 위한 예산 184억원이 신규 편성됐다.





윤호중 행안부 장관은 "2026년도 행안부 예산안은 국민행복을 최우선 목표로 국민이 일상 속에서 체감할 수 있는 핵심 과제들을 중심으로 편성했다"며 "앞으로 국회 심의과정에서 정부안이 충실히 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





