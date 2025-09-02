특검, '계엄 해제 방해' 추경호 전 국힘 원내대표 자택·의원실 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

계엄 당일 의총 장소 잇단 변경

추경호 측 "대통령실 지시·표결 방해 없었다"

비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 2일 '계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 추경호 전 국민의힘 원내대표에 대한 강제수사에 착수했다.

법조계에 따르면 특검팀은 이날 오전부터 서울 강남구에 있는 추 전 원내대표 자택 등지를 압수수색하고 있다. 의원실도 압수수색하기 위해 국회 사무처에서 영장 집행을 협의 중이다.

특검팀은 지난해 12월 4일 계엄 해제 결의안 표결 당시 추 전 원내대표 등이 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중이다. 국민의힘 의원들은 108명 중 18명만 표결에 참여했다.

앞서 특검팀은 이와 관련해 지난달 21일 국회 사무처를 압수수색해 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보한 바 있다. 당시 압수수색영장에는 추 전 원내대표가 피의자로 기재됐다. 또 특검팀은 추 전 원내대표가 계엄 선포 직후 윤석열 전 대통령 등과 통화한 내역도 확보해 수사 중이다.

특검팀은 당시 추 전 원내대표의 동선을 파악하고 이를 재구성해 장소 변경과 이동, 외부 연락 과정에서 무슨 일이 있었는지 규명할 방침이다. 수행 직원을 통해서도 추 전 원내대표의 행적을 추적할 전망이다.

추 전 원내대표 측은 계엄을 사전에 인지하지 못했고 윤 전 대통령과 표결 방해를 논의하지도 않았다는 입장이다.





특검팀은 이날 확보한 자료를 검토한 뒤 조만간 추 전 원내대표를 불러 관련 의혹을 조사할 것으로 보인다.





