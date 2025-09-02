파주시, 085번 마을버스 대형버스로 전면 교체

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마을버스 서비스 품질 높여 시민중심 교통복지 강화





경기 파주시는 금촌에서 운정을 잇는 085번 마을버스의 모든 차량이 9월 1일부로 대형버스로 전면 교체됐다고 2일 밝혔다.

085번 마을버스 대형버스로 전면 교체. 파주시 제공

AD

085번 마을버스는 2019년 운정신도시 공동주택 입주 시기와 맞물려 신설된 노선으로, 차량의 70%가 노선 도입 당시 들여온 중형버스를 그대로 운행해 온 탓에 협소한 좌석으로 인한 승객 불편과 노후화로 인한 안전성을 우려하는 민원이 꾸준히 제기되어 왔다.

특히 이번 여름철에는 이례적인 무더위가 기승을 부리는 와중에 차량 노후화로 인한 잦은 냉방기 고장으로 고통을 호소하는 시민들의 목소리가 한층 높아졌다.

노후한 중형차량 전체를 대형버스로 전면 교체로 시민들의 이 같은 고충이 크게 해소될 전망이다. 신차 도입으로 안전성이 확보되었을 뿐 아니라, 좌석 공간이 크게 넓어지면서 출퇴근길 붐비는 시간에도 보다 쾌적하고 여유로운 이동이 가능해졌다.

무엇보다 이번에 교체된 대형버스는 전기 저상버스로 무소음·무공해 운행을 통해 환경 부담을 줄이는 동시에 저상 구조로 교통약자 이동 편의성도 대폭 개선할 수 있게 됐다. 친환경 대중교통 시스템을 공고히 구축하고, 지속 가능한 교통복지 실현을 강조해 온 파주시의 대중교통 분야 정책 지향을 엿볼 수 있다는 점에서도 의미가 있다.





AD

김경일 파주시장은 "대중교통은 시민 삶과 밀접하게 연결된 사회복지의 가장 기본적 요소"라며 "파주시는 전국 최초로 마을버스 준공영제를 도입한 교통복지 선도 지자체로서, 마을버스 서비스 품질을 한층 더 개선해 교통복지를 강화하는 데 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>