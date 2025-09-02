소비 진작 효과 나타낸 민생쿠폰…사용처 1위는

농협은행 카드 결제 데이터 분석

19.4% 기록 한식당

소비 증가율로 보면 안경점이 가장 높아

민생회복 소비쿠폰(민생쿠폰)이 가장 많이 사용된 곳은 한식당인 것으로 조사됐다. 쿠폰으로 매출이 가장 많이 증가한 곳은 안경점이다.

NH농협은행이 7월21일부터 8월20일까지 1634만명, 9억2000만건의 카드 결제 데이터를 분석한 결과, 민생쿠폰의 소비진작 효과가 있는 것으로 나타났다. 소비쿠폰이 발급된 이후 소비금액은 지난해 같은 기간 대비 9.5%, 직전 한 달보다는 12.6% 늘었다. 연령대별 소비 증가율로 보면 단순 대체 소비가 아닌 추가 지출을 유발했다는 점에서 의미가 있다고 농협은행은 설명했다.

특히 20대와 60대 이상에서 민생쿠폰 덕에 소비 증가율이 높게 나타났다. 직전 한 달 소비금액을 100으로 지수화했을 때 20대는 108.6, 60대(108), 70대 이상은 109.7로 다른 연령대에 비해 높았다. 30대는 104.3, 40대 107.5, 50대는 107.4였다.

시민들이 쿠폰을 가장 많이 사용한 곳은 19.4%를 기록한 한식당이다. 슈퍼마켓은 9.1%, 편의점은 8.5%로 뒤를 이었다. 소비증가율로 보면 안경점이 72.1%로 가장 높았다. 정육점(66.3%)과 미용실(58.3%)도 직전 한 달 대비 큰 폭으로 매출이 성장했다. 농협은행은 "소비쿠폰으로 인해 금전적 여유 생긴 시민들이 자기만족 충족시킬 수 있는 아이템에 소비한 것"이라고 분석했다.

세대별로 소비패턴은 달랐다. 전 연령대에서 음식점을 가장 많이 이용했지만, 2030세대는 편의점과 커피전문점에서 민생쿠폰을 주로 사용했다. 4050세대는 편의점과 병원, 60대 이상은 약국과 정육점에서 특히 더 소비했다. 안경점·미용실·정육점을 제외하면, 연령별 차이도 두드러졌다. 2030세대는 PC방·게임방 소비가 늘었고, 60대 이상은 내의 판매점에서 구매가 크게 증가했다.

민생쿠폰은 지급되자 시민들은 최대한 이른 시일 내에 이를 소비했다. 지급 2주 만에 42%를 사용했는데, 첫째 주는 출생연도 끝자리에 맞춰 순차적으로 지급된 걸 감안하면 대부분 빠르게 소비한 셈이다. 요일별로 보면 주말보다 평일에 많이 쓰였으며 일요일은 가장 적었다.





민생쿠폰 덕에 재래시장도 활기를 보였다. 재래시장 소비금액은 전달에 비해 10.4% 증가했다. 반면 민생쿠폰 혜택이 없는 백화점과 대형마트는 모두 6%씩 소비금액이 감소했다. 연령별로는 모든 연령이 평소보다 더 많이 재래시장에서 소비했지만, 연령대가 높아질수록 소비 증가율도 높아졌다. 소비금액으로 보면 60대 이상 세대가 전체 매출의 64%를 차지했다. 이들은 주로 식자재 구매를 위해 재래시장을 찾았다. 2030세대는 식당을 찾아 재래시장을 방문한 경우가 많았다.





