파주시, 제2회 파주시 기업박람회 막바지 준비에 박차

180여 개 기업이 선보이는 파주의 힘,'메이드 인 파주'

경기 파주시는 오는 19일부터 21일까지 임진각 광장에서 열리는 '2025 제2회 파주시 기업박람회 '메이드 인 파주(MADE IN PAJU!)'의 개최를 앞두고 막바지 준비에 박차를 가하고 있다.

'2025 제2회 파주시 기업박람회 '메이드 인 파주(MADE IN PAJU!)' 포스터. 파주시 제공

180여 개 기업이 참여하는 파주 기업박람회는 파주 기업 제품과 기술을 시민에게 소개하고, 기업 간 교류와 협력을 통해 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다. 특히 올해는 해외 구매자(바이어)와의 상담 기회를 제공함으로써 지역 기업의 해외시장 진출을 위한 발판 마련을 지원한다는 방침이다.

박람회는 ▲뷰티 ▲식품 ▲리빙 ▲미래산업 등 주제별 기업 전시관을 중심으로 운영될 계획이다. 각 기업 전시관에서는 수출상담회와 기업상담을 제공하고 가족단위로 현장을 찾은 일반시민 관람객을 위한 공예체험과 거리 노래대회 등 다양한 즐길 거리도 마련해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 시민축제로 만들어간다는 계획이다.

김경일 파주시장은 "이번 박람회를 통해 지역 기업의 경쟁력을 높이는 동시에 시민이 함께 즐기고 공감할 수 있는 장을 마련하겠다"며 "시민과 기업이 상생하는 경제도시 파주의 비전을 선보이겠다"고 말했다.





박람회 개막식은 행사 둘째 날인 9월 20일 오후 3시에 개최된다. 같은 오후 5시부터는 평화누리 야외공연장에서는 '파주포크페스티벌'이 열릴 예정이어서 기업박람회를 찾은 시민들에게 또 다른 즐길 거리가 될 수 있을 것으로 기대된다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

