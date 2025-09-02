컨포트랩, 카카오벤처스에서 프리 시리즈A 투자 유치

제조 AX로 현장 AI 전환 가속화

제조 운영 관리AX 솔루션 기업 컨포트랩이 카카오벤처스에서 프리 시리즈A 투자를 유치했다고 2일 밝혔다.

컨포트랩은 제조 데이터를 기반으로 운영 관리 자동화와 인공지능(AI) 전환을 돕는 솔루션을 개발한다. 제조 현장의 다양한 설비·라인부터 IT 시스템까지, 서로 다른 데이터를 손쉽게 통합·표준화해 AI가 분석 가능한 데이터 자산으로 전환한다. 이를 바탕으로 생산(MES), 설비(EAM), 품질(QMS), 에너지(EMS) 관리 등 제조 운영에 필수적인 시스템과 AI 기반 자동화 기능을 통합 제공하고, 모든 규모의 제조 기업이 디지털 전환을 넘어 AI 전환을 가속하도록 돕는다. 대다수 중소 공장의 수기 업무와 숙련자 의존형 작업 방식을 AI 기반 품질 추적, 제어조건 AI추천, 데이터 기반 AI 설비보전 기능으로 개선해 불량률을 줄이고 생산성을 높이고 있다.

핵심 제품인 노코드 기반 AX 플랫폼 포타(PORTA)는 ▲설비·센서 데이터 수집 장비 '포타콘(PortaCON)' ▲실시간 데이터 통합·분석 '포타 뉴로베이스(PORTA Neurobase)' ▲웹 기반 노코드 개발도구 '포타 스튜디오(PORTA STUDIO)', ▲AI 에이전트가 통합된 제조 운영관리 시스템 '포타 앱(PORTA Apps)'으로 구성된다. 기존 수개월 걸리던 인프라 구축을 3일 이내로 단축하고, 비용도 5분의 1 수준으로 줄여 현장 도입 장벽을 크게 낮췄다.

컨포트랩 솔루션은 이미 다양한 제조 산업 현장에서 쓰이고 있다. 현재 일본 최대 전자부품 제조기업의 한국 공장 디지털 전환(DX) 프로젝트를 비롯해, 국내 인테리어 자재 대기업 협력사, 자동차 부품·식품·포장재 등 여러 중소·중견기업에서 포타를 활용 중이다. 기존 제조업 현장의 호환성과 사용성 문제를 해결하면서, 국가 기간산업인 제조업의 경쟁력을 근본적으로 강화한다는 목표다.

투자 유치를 기점으로 제조 현장의 AX 혁신 파트너로서의 입지를 강화할 계획이다. 높은 비용 때문에 도입률이 상대적으로 저조했던 중소기업부터 생산성 강화를 고민하는 대기업까지 고객 접점을 넓혀나갈 예정이다. 이를 통해 인구 감소와 숙련된 인재 부족에 따른 국내 제조업의 고충을 해소하고 전 세계적으로 AX 도입이 가속화되는 흐름 속에서 해외 시장 진출에 속도를 내겠다는 목표다.

컨포트랩은 티맥스소프트와 두산에너빌리티, SAP 랩스(SAP Labs)을 거치며 산업용 시스템 솔루션 분야에서 기술 경험과 전문성을 쌓은 김기중 대표와 한컴그룹 그룹전략마케팅 출신 글로벌 마케팅 전문가 김하나 부대표, 티맥스소프트와 SAP 랩스 출신의 클라우드 및 시스템 소프트웨어 전문가 이성근 CTO로 구성됐다. 10년 이상 손발을 맞춰오며 축적한 강력한 팀워크, 복잡한 제조 현장에서 쌓아온 시스템 엔지니어링 역량이 강점으로 꼽힌다. 제조 기기 설치부터 네트워크, 데이터 플랫폼까지 완성도 높은 통합 솔루션을 구축하고, 제조 현장의 자동화를 이끄는데 최적화된 팀이라는 평이다.

김영무 카카오벤처스 심사역은 "제조업 강국이자 여전히 산업 AI 분야에서 거대한 잠재력을 지닌 한국에서 컨포트랩은 데이터 엣지 통합(Data Edge Integration)을 실현하면서 향후 제조 산업을 혁신하는 교두보 역할을 할 것"이라며 "나아가 공장 운영을 하나의 언어로 묶어내는 객체 온톨로지(Object Ontology) 시작점으로, 단순 자동화 수준을 넘어 제조업 전반의 디지털 전환을 앞당기는 핵심 기반을 만들어낼 것으로 기대한다"고 전했다.





김기중 컨포트랩 대표는 "제조업이 다시 도약하기 위해서는 전체의 99%를 차지하는 중소 공장의 혁신이 반드시 필요하다"며 "컨포트랩은 현장이 진정으로 필요로 하는 AX 솔루션을 만들고, 한국을 넘어 글로벌 무대에서 제조업의 미래를 설계하는 '한국의 팔란티어'로 성장하겠다"고 밝혔다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

