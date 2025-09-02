롯데홈쇼핑, 5시간 릴레이 모바일 가구 박람회…최대 44% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8일까지 라이브커머스 엘라이브서 진행

입점 브랜드·혜택 연중 최대

롯데홈쇼핑은 오는 8일까지 라이브커머스 '엘라이브'에서 인기 가구 최대 44% 할인, 적립금, 사은품 증정 등 연중 최대 규모의 모바일 가구 박람회를 진행한다고 2일 밝혔다.

다음 달 최장 10일간 이어지는 추석 황금연휴를 앞두고 홈캉스(집＋바캉스) 수요가 늘 것을 고려해 상반기 행사 대비 입점 브랜드 수는 2배, 편성 시간은 3배로 늘렸다. 생방송 중 구매 시 최대 44% 할인, 최대 5만원 적립금 및 상품권, 최대 7% 카드할인, 커피 쿠폰 증정 이벤트, 추가 사은품 등의 혜택을 받을 수 있다.

롯데홈쇼핑 모바일 가구 박람회. 롯데홈쇼핑 제공

AD

이날 오후 5시부터 10시까지는 역대 최장 시간인 5시간 릴레이 모바일 생방송이 열린다. 롯데홈쇼핑과 공동개발해 히트상품으로 자리 잡은 에싸 '시모네 스윙 소파', 올해 티커머스 채널 입점 이후 완판을 이어가고 있는 금성침대 '루미에르 호텔형 침대' 등 인기 상품이 총출동한다. 3일에는 시스디자인 '하운드 소파', 씰리침대 프리미엄 매트리스 등 가성비(가격 대비 성능)와 고품질을 갖춘 상품들이 소개된다. 롯데홈쇼핑 본사 1층과 입점 브랜드의 오프라인 매장에서는 신상품을 직접 체험해보고 구매할 수 있는 전시 공간을 운영하며 온·오프라인을 연계한 쇼핑 경험을 제공한다.





AD

김유택 롯데홈쇼핑 리빙부문장은 "퇴근 이후 라방을 시청하며 가구를 구매하는 젊은 층의 소비 패턴을 반영해 단독 모델과 할인 혜택을 앞세운 연중 최대 규모의 모바일 가구 박람회를 진행한다"며 "입점 브랜드를 확대하고 풍성한 쇼핑 혜택을 더한 만큼, 결혼과 이사를 준비하는 고객들이 합리적인 가격으로 새 가구를 장만하는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>