소비자물가 석달만에 1%대로…통신료 인하에 연중 최저(상보)

통계청, 8월 소비자물가 동향 발표

8월 소비자물가가 3개월 만에 다시 1%대로 내려왔다. 휴대전화료 일시 인하의 영향으로 9개월 만에 최소 상승폭을 기록했다.

2일 통계청이 발표한 '2025년 8월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 전년동월대비 1.7% 상승했다. 올해 1월부터 2%대를 이어가던 소비자물가는 지난 5월 1.9%로 하락한 이후, 지난 6월(2.2%)과 7월(2.1%) 2개월 연속 2%대를 유지했었다.

소비자물가 상승률이 1%대로 떨어진 건 휴대전화료가 1년 전보다 21.0% 떨어진 영향이 컸다. 휴대전화료는 SK텔레콤의 대규모 해킹 사태로 가입자 이탈이 벌어지면서 통신 요금을 50% 감면했다. 이에 따라 휴대전화료는 전체 물가를 0.42%포인트 떨어뜨렸다.

농·축·수산물은 1년 전보다 4.8% 뛰었다. 지난해 7월(5.5%) 이후 13개월 만에 최대 폭 상승이다. 가공식품은 전년동월대비 4.2% 올랐다. 가공식품은 전달(4.1%)에 이어 4%대 상승률을 유지했다.

신선식품지수는 2.1% 올랐다. 지난 2월(-1.4%) 이후 7월(-0.5%)까지 마이너스를 이어가던 흐름을 멈추고 플러스로 전환했다. 신선어개는 전년 동월대비 8.0% 올라 오름폭이 컸다. 신선채소는 0.9%, 신선과실은 0.1% 각각 상승했다. 전월과 비교해서는 신선채소의 오름폭이 19.3% 상승한 것으로 나타났다.

식료품 및 에너지 제외 지수는 전년동월대비 1.3% 올랐다. 농산물 및 석유류 제외지수는 전년동월대비 1.9% 상승했다. 생활물가지수는 전년동월대비 1.5% 올랐다. 석유류는 전년동월과 비교해 1.2% 하락한 것으로 나타났다.

전기 가스 수도는 전년동월 대비 0.3% 상승했다. 전체 서비스 물가는 전년동월 대비 1.3% 올랐다. 개인서비스는 3.1% 올랐지만, 공공서비스는 -3.6% 하락했다.





경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 1.3% 상승했다. 전월(2.0%)에 비해 큰 폭으로 낮아졌다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

