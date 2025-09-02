[클릭 e종목]"한미글로벌, 신규 매출처로 확보된 원전…목표가 3만원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화투자증권은 한미글로벌에 대해 기존 사업 부문에서의 실적 개선이 예상되는 가운데 원전이라는 신규 매출처가 확보됐다고 2일 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 3만원을 제시했다.

송유림 한화투자증권 연구원은 "한미글로벌은 지난달 6일 루마니아 체르나보다 원전 설비개선사업 PM 용역(100억원)을 수주하며 원전 시장에의 첫 진입을 알렸다"며 "추가 계약이 가시화될 경우 완연한 원전주로서 자리매김이 기대된다"고 평가했다.

그러면서 "하이테크 투자 회복과 해외매출 성장 지속 등 기존 사업 영역에서의 실적 개선이 기대되는 점도 긍정적"이라며 "국내에서도 하이테크 부문의 투자 재개가 예상되는 가운데 국내 기업들의 해외 진출시에도 수혜가 예상된다"고 말했다.





또한 현재 주가도 저평가라고 판단했다. 송 연구원은 "하이테크 부문 회복과 해외 매출 성장 지속 등으로 기존 사업 부문에서의 실적 개선이 예상된다"며 "원전이라는 신규 매출처가 확보된 점은 주가수익비율(PER) 10배가 채 되지 않는 현재 주가에 매우 긍정적으로 작용할 수 있는 요인"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

