열차 안 쓰러진 승객 살린 의인… 부산교통공사, 시민 이둘순 씨에 감사장 전달

심폐소생술로 2분 만에 의식 회복… “함께한 시민들 덕분”

부산교통공사(사장 이병진)는 지난 1일 본사에서 부산 1호선 열차 안에서 쓰러진 승객에게 심폐소생술을 실시해 생명을 구한 시민 이둘순 씨에게 감사장과 포상금을 수여했다.

지난 7월 30일 낮 12시 55분께 부산도시철도 1호선 다대포행 열차 안에서 한 승객이 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 이를 목격한 시민들은 즉시 119에 신고하고 구조 활동에 나섰다.

특히 이둘순 씨가 곧바로 심폐소생술을 실시하면서 쓰러진 승객은 불과 2분 만에 의식을 회복했다.

시민 이둘순 씨가 심폐소생을 하고 있다. 부산교통공사 제공

심폐소생술의 골든타임은 4분 이내다. 당시 침착하고 빠른 대처가 이뤄지지 않았다면 승객의 생명을 지키기 어려웠던 상황이었다. 공사는 언론 보도를 통해 의인을 수소문한 끝에 이둘순 씨를 찾아 감사의 뜻을 표했다.

이 씨는 "제가 할 수 있는 일을 했을 뿐인데 쓰러진 분이 회복돼 다행"이라며 "현장에서 함께 나선 시민들이 있었기에 가능했다"고 겸손한 소감을 전했다.





이병진 사장은 "소중한 생명을 구해주신 시민분들의 용기와 성숙한 시민의식에 깊이 감사드린다"며 "안전한 도시철도 환경을 조성하고 응급상황에 대비한 시민 안전교육과 홍보를 강화하겠다"고 말했다.

이병진 사장이 감사패를 전달하고 있다. 부산교통공사 제공





