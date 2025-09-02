[클릭 e종목]"아이텍, 반도체 팹리스 기업과 함께 성장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지엘리서치는 아이텍에 대해 반도체 팹리스 기업과 함께 성장하는 기업이라고 2일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

AD

아이텍은 반도체 테스트 전문 업체다. 주요 사업은 고객사의 웨이퍼 테스트, 패키지 테스트, 테스트 프로그램 개발 서비스다.

지엘리서치는 아이텍이 공격적인 투자에 나설 것으로 내다봤다. 박창윤 지엘리서치 연구원은 "AI 및 자율주행 관련 시장 확대에 대응하기 위해 200억~500억원 규모의 장비 투자에 나설 계획"이라며 "전략적 투자를 통해 동사는 단순한 테스트 서비스 제공자를 넘어 국내 AI 반도체 및 차량용 반도체 생태계의 핵심 파트너로 자리 잡을 것"이라고 내다봤다.

그러면서 노란봉투법 수혜도 나올 것으로 기대했다. 그는 "노란봉투법 시행으로 산업 전반의 품질·안전 관리 기준이 강화되면서, 외부 전문 테스트 수요 증가라는 간접적 수혜 역시 기대된다"고 평가했다.





AD

또한 로봇과 팹리스 산업 성장에 따른 수혜를 동시에 볼 것으로 예상했다. 그는 "산업용 로봇 수요가 급증하면서 고성능 반도체 탑재가 늘어나고 있다"며 "로봇산업 확장과 팹리스 성장이라는 두 흐름을 동시에 흡수할 수 있는 핵심 파트너로 자리매김하고 있다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>