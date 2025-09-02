[날씨]전국 대체로 흐림…남부지방 중심으로 비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화요일인 2일은 전국이 대체로 흐리고 남부지방을 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠다.

연합뉴스

AD

경기 남부와 강원 중·남부 내륙·산지는 새벽까지, 충천권은 오전까지, 제주도는 낮까지, 남부지방은 저녁까지 곳곳에 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 예상 강수량은 전라권 20~80mm, 대전·충남 남부와 충북 20~60mm, 경기 동부와 강원 내륙·산지 10~60mm, 대구·경북과 부산·울산·경남 5~60mm이다.

제주도는 10~40mm, 서울·경기 서부와 세종·충남 북부는 5~40mm, 울릉도·독도는 5~20mm의 비가 내릴 예정이다.

낮 최고기온은 28~33도로 예보됐다. 지역별 낮 최고 기온은 서울 32도, 인천 30도, 강릉 30도, 대전 30도, 광주 31도, 대구 32도, 부산 32도 등으로 예상됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.





AD

바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해 0.5~1.0m, 남해 0.5~1.5m로 예상된다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>