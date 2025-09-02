LG전자, 英 옥토퍼스 손잡고 '유럽 클린테크' 공략 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'영국 최대' 전력 공급사 옥토퍼스와 MOU

LG전자 코어테크 담아낸 고효율 히트펌프

옥토퍼스 AI 플랫폼 크라켄과 솔루션 결합

LG전자가 영국 최대 전력회사 '옥토퍼스 에너지(이하 옥토퍼스)'와 손잡고 유럽 클린테크 시장 공략을 강화한다. LG전자의 핵심 부품 기술력이 담긴 고효율 히트펌프와 옥토퍼스가 자체 개발한 인공지능(AI) 에너지 관리 플랫폼을 연동시켜 영국·독일 등 유럽 시장에 선보인다는 구상이다.

LG전자는 지난달 28일 영국 런던 옥토퍼스 본사에서 전략적 협업을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 2일 밝혔다. 협약식에는 LG전자의 윤태봉 해외영업본부장(부사장)과 최활수 영국법인장(상무), 옥토퍼스의 그레그 잭슨 최고경영자(CEO) 겸 설립자와 팀 힐 전략책임자(CSO) 등이 참석했다.

옥토퍼스는 영국에서 최다 고객을 보유한 전력 공급사로, 가스보일러 대신 히트펌프 보급을 확대하기 위한 사업을 추진하고 있다. 자체 개발한 AI 기반 에너지 관리 플랫폼 '크라켄(Kraken)'을 통해 실시간 재생에너지 가격 정보를 제공하고 있으며 고객이 저렴한 에너지를 선택할 수 있도록 지원한다.

양사는 LG전자의 고효율 히트펌프 냉난방시스템과 옥토퍼스의 크라켄을 연동시킨 솔루션을 영국·독일 등 유럽 내 주요 시장에 선보일 예정이다. 최근 에너지 위기와 가격 급등을 경험하며 에너지 비용에 대한 민감도가 커진 유럽 고객들의 겨냥한 구상이다. 최적의 냉난방 경험을 제공하는 동시에 에너지 비용 절감을 목표로 한다. 양사는 제품·지역 등 협력 범위를 점차 확대해 나간다는 방침이다.

히트펌프 냉난방시스템은 폐열이나 주변의 미활용 열원으로 동작하는 만큼 화석연료를 사용하는 냉난방 기기 대비 탄소 배출이 적고 에너지 효율이 뛰어나다. LG전자는 특히 차별화된 핵심 부품 기술력인 '코어테크' 기반의 인버터 스크롤 컴프레서를 적용해 내구성·안전성까지 갖췄다고 설명했다. 이번 협업을 통해 유럽 시장에서의 성장 발판을 마련하고 사업 영역을 확대할 수 있을 것으로 보고 있다.

그레그 잭슨 옥토퍼스 에너지 CEO는 "히트펌프는 친환경적이고 경제적인 난방의 핵심 기술로, LG전자는 업계 최고 수준의 제품과 기술력을 보유하고 있다"며 "LG전자의 냉난방시스템과 옥토퍼스의 크라켄 연동으로 고객들은 난방비 절감과 환경 보호를 실현할 수 있을 것"이라고 말했다.





윤태봉 LG전자 해외영업본부장은 "유럽 클린테크 사업 성장에 중요한 모멘텀"이라며 "차별적 고객 가치를 전달하는 사업 기회를 발굴해 글로벌 시장에서의 지속적인 성장 동력을 확보하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

