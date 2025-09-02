이천 이어 파주에 재난 대응 '광역비축창고' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도는 기후위기 대응을 위해 파주시에 2일 '광역비축창고'를 추가 개소했다.

경기도는 이번 개소로 기존 남부(이천시) 광역비축창고와 함께 도 전역을 아우르는 응원체계를 구축하게 됐다.

광역비축창고는 시군 차원에서 수습하기 어려운 대규모 재난발생시 필요한 물품을 보관해 놓는 대규모 비축시설이다. 3300㎡ 규모에 구조·구급·복구지원 장비 및 생활지원 물품 등 98개 품목 약 77만개를 비축하고 있다.

이번 개소한 북부 광역비축창고는 재난 발생 시 2시간 내 현장 대응이 가능한 체계를 구축했다.

경기도는 아울러 이번 창고 개소와 함께 제설제 직접 구매·관리 체계를 새롭게 도입했다.

그동안 시군 비축 공간의 한계로 제설제 응원 물량을 확보하기 어려웠던 점을 보완하기 위해 도 자체 사업으로 추진해 1만톤 규모의 제설제를 확보해 극한 폭설 등 기후재난에 선제적으로 대응할 계획이다.





이종돈 경기도 안전관리실장은 "재난은 언제 어디서든 닥칠 수 있는 만큼, 남부와 북부에 구축된 광역비축창고를 통해 골든타임을 확보하고 도민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"며 "단 한 지역도 소외되지 않는 촘촘한 안전망을 구축하고, 빈틈없는 대응체계를 마련하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





