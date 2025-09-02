중기부 내년 예산 16.8조…벤처·AI 투자 크게 늘린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창업·벤처에서 소상공인까지 두루 지원

디지털 전환·수출 확대에 집중 투자

“진짜 성장” 위한 구조조정·재투자 강조

중소벤처기업부가 내년 예산을 대폭 늘려 창업·벤처, 디지털 전환, 소상공인 지원 등에 집중한다. 중소기업과 소상공인의 '진짜 성장'을 뒷받침하겠다는 취지다.

중기부는 2026년 예산안을 16조8449억원으로 편성했다고 2일 밝혔다. 올해 본예산(15조2488억원)보다 1조5961억원(10.5%) 늘어난 규모다.

이번 예산은 내역사업을 축소해 국민이 쉽게 이해할 수 있도록 재편한 것이 특징이다. 1조4000억원 규모의 융자사업과 관행적 경상비, 일몰이 도래한 일부 연구개발(R&D) 사업 등 총 1조9000억원의 지출을 줄이고 새 성장동력 분야에 집중적으로 투자했다. 중점 투자 분야는 ▲창업·벤처 혁신 ▲디지털·AI 전환 ▲소상공인 위기극복 ▲지역 기업생태계 활성화 ▲동반성장 기반 구축 등 5대 분야다.

예산이 가장 많이 증가한 분야는 창업·벤처 지원이다. 예산을 올해 3조5585억원에서 23.3% 늘린 4조3886억원으로 편성했다. 모태펀드는 역대 최대인 1조1000억원 규모로 확대해 절반을 인공지능(AI)·딥테크 투자(넥스트 유니콘 프로젝트)에 배정한다. '재도전 펀드'와 세컨더리·인수합병(M&A) 투자도 각각 1000억원 이상으로 늘려 창업 실패자의 재기와 회수시장 활성화를 뒷받침한다. 혁신 스타트업을 글로벌 유니콘으로 키우는 '유니콘 브릿지' 사업(320억원)과 AI·바이오 등 신산업을 대상으로 한 '초격차 스타트업 1000+ 프로젝트'도 확대된다.

디지털·AI 전환 예산은 3조7464억원으로 전년 대비 16.3% 증액됐다. 중기부 R&D 예산만 45% 늘어난 2조1955억원으로 역대 최대 규모다. 중소·중견기업의 스마트공장 보급 예산은 4366억원으로 두 배 가까이 확대됐다. 제조현장에 AI를 접목한 AI 응용제품 신속 상용화 사업도 새로 추진한다. 수출 지원에서는 수출바우처(1502억원)와 수출컨소시엄(178억원)을 확대하고, 화장품을 중심으로 한 K뷰티 클러스터(30억원)를 신설해 K컬처와 연계한 수출 다변화를 꾀한다.

소상공인 지원 예산은 올해보다 2.5 % 늘어난 5조5278억원으로 정해졌다. 연 매출 1억400만원 미만 소상공인 230만명을 대상으로 최대 25만원을 지원하는 소상공인 경영안정바우처(5790억원)를 포함해 정책자금 3조3620억원을 공급한다. 글로벌 진출을 돕는 K소상공인 육성(1281억원)과 혁신 소상공인 AI 활용 지원(114억원)도 신규 반영됐다. 전통시장 활성화를 위해 온누리상품권 발행 규모를 5조5000억원으로 늘리고, 디지털 상품권 비중을 확대한다.

지역 경제 활성화를 위한 예산은 1조3175억원이 편성됐다. 중소기업 혁신바우처(652억원), 글로벌혁신특구(177억원), 점프업 프로그램(668억원) 등이 확대되고 지역 주력산업 R&D 지원은 969억원으로 3배 이상 증액됐다. 지역 창업 붐을 조성하기 위한 '지역창업 페스티벌'도 신설됐다.

동반성장 분야에서는 대기업·중소기업 간 거래 공정화를 위한 예산을 늘리고, 중소기업 기술보호 지원을 51억원으로 확대했다. 특히 중소기업 승계 공백을 해소하기 위해 '기업승계 M&A 지원'을 8억5000억원 규모로 처음 편성, 수요 발굴부터 매칭까지 체계적 지원을 추진한다.





한성숙 중기부 장관은 "지원사업을 원점에서부터 재검토해 과감한 지출 구조조정을 단행했으며, 중소벤처기업 및 소상공인이 진짜 성장할 수 있는 지원 방향을 고민하며 예산을 편성했다"면서 "현 정부 들어 처음으로 편성한 예산안을 신속하고 꼼꼼히 집행해 재정 정책의 온기가 우리 경제에 빠르게 스며들어 중소기업과 소상공인에 도움이 되기를 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

