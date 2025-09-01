가평군, 접경지역 지정 ‘첫 결실’…국비 203억원 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특수상황지역 개발사업 5개 선정

지역 균형발전 ‘신호탄’

경기 가평군(군수 서태원)이 올해 접경지역 지정 후 처음으로 지역발전을 위한 국비사업을 따내 의미 있는 성과를 거뒀다.

가평군청 전경. 가평군 제공

군은 지난 29일 행정안전부 주관 '2026년 특수상황지역 개발사업' 신규사업에 5개 사업이 선정돼 국비 203억원을 확보했다고 1일 밝혔다. 이는 가평군이 접경지역으로 지정돼서 받는 국비이고, 지정 이후 '첫 결실'이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

특수상황지역 개발사업은 남북 분단과 지리적 불리함으로 발전에서 소외된 접경지역과 도서지역의 균형발전을 위해 국비 80%를 지원하는 국가사업이다. 이번 성과는 접경지역으로 새롭게 지정된 가평군이 지역 낙후 해소와 균형발전을 위해 발굴한 사업이 정부의 타당성 검증을 통과했다는 점에서도 높은 평가를 받고 있다.

신규로 선정된 사업(국비기준)은 △농어촌도로 북101호선 확포장공사(총 79억원) △조종권역 노인여가복지시설 건립(총 12억원) △화악천 생태길 조성사업(총 80억원) 등 5개로, 단계별 추진을 통해 지역 인프라를 확충하고 주민 삶의 질 향상에 기여할 전망이다. 특히 교통망 확충, 노인 복지 인프라 개선, 생태자원 활용을 통한 관광 활성화 등은 주민 생활 전반에 실질적인 변화를 가져올 것으로 기대된다.





서태원 가평군수는 "이번 국비 203억원 확보는 접경지역 지정 이후 가평군 발전을 위한 중요한 첫걸음"이라며 "앞으로도 중앙부처와 경기도와의 협력을 강화해 더 많은 국비를 확보하고, 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다"고 강조했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

