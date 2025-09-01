가평군의회, '특별재난지역 지방세 감면 동의안' 원안 가결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가평군의회, 제332회 임시회 개회

경기 가평군의회(의장 김경수)는 1일 제331회 임시회 개회를 시작으로 오는 11일까지 총 11일간의 일정으로 회기에 들어갔다.

가평군의회(의장 김경수)는 1일 제331회 임시회 개회를 시작으로 오는 11일까지 총 11일간의 일정으로 회기에 들어갔다. 가평군 제공

이번 제1차 본회의에서는 의원발의 조례안 ▲'가평군의회 회기운영 등에 관한 조례 일부개정조례안'(김종성 의원 대표발의) ▲'가평군의회 의정 홍보 등에 관한 조례안'(이진옥 의원 대표발의) ▲'가평군의회 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안'(양재성 의원 대표발의) ▲'가평군 인터넷시스템 설치 및 운영 조례 일부개정조례안'(최원중 의원 대표발의) ▲'가평군 농어업보조금 운영 조례 일부개정조례안'(최정용 의원 대표발의)과 가평군수가 제출한 ▲'2025년도 제2회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산안' 등 예산 관련 안건 6건 ▲'가평군 주민참여예산제 운영 조례 일부개정조례안' 등 조례안 16건 ▲'가평군 육아종합지원센터 민간위탁 동의안' 등 동의안 6건 ▲'춘천권역 서울~춘천고속도로 통행료지원 행정협의회 규약 폐지 보고의 건'과 ▲'2030 가평 군관리계획 재정비(안) 의회의견 청취의 건' 등 의회의견 청취의 건 2건에 대한 제안설명이 진행됐다.

특히 가평군수가 제출한 ▲'특별재난지역 선포에 따른 지방세 감면 동의안'은 수해 피해 주민 지원을 위하여 신속히 집행될 수 있도록 이번 제1차 본회의에서 원안 가결하였다.

이어 2일부터 10일까지는 예산결산특별위원회를 열어 ▲'2025년도 제2회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산안' ▲'2025년도 제2회 추가경정 상수도사업특별회계 수입·지출 예산안' ▲'2025년도 제2회 추가경정 하수도사업특별회계 수입·지출 예산안' ▲'2025년도 가평군 기금운용계획 변경안' ▲'2025년도 세출예산 출연계획안(가평군 인재육성재단 출연금)' ▲'2025년도 제2차 수시분 가평군 공유재산 관리계획안'을 심사할 예정이다.





김경수 의장은 개회사를 통해 "이번 임시회에서는 제2회 추가경정예산안, 조례안 등 군민의 생활과 밀접한 안건들이 상정될 예정"이라며 "수해 피해 주민 지원을 위한 긴급한 안건은 적기에 집행될 수 있도록 신속히 심의·의결하도록 하겠다"고 밝혔다.





