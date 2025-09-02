[위너스 클럽]신다인, 정확성으로 끝냈다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KG 레이디스 오픈서 생애 첫 우승

핑 G440 맥스 드라이버 페어웨이 안착

브리지스톤 아이언과 웨지 정교한 그린 공략

신다인이 일을 냈다.

8월 31일 경기도 용인 써닝포인트 컨트리클럽(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 KG 레이디스 오픈(총상금 10억원)에서 우승을 차지했다. 유현조와 한빛나와 동타를 이룬 뒤 18번 홀(파5)에서 계속된 연장 두 번째 홀에서 우승 버디를 낚았다. 지난해 정규 투어에 데뷔해 단 한 번도 톱 10에 들지 못하다가 이번 대회에서 처음으로 정상에 올랐다. 우승 상금은 1억8000만원이다.

신다인이 KG 레이디스 오픈 우승 직후 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. 사진제공=KLPGA

연장 1차전에서 두 번째 샷으로 공을 홀 2.2ｍ 옆에 붙여 버디를 낚았고, 2차 연장에서도 5.5ｍ 버디 퍼트에 성공해 우승을 확정했다. 2020년 7월에 입회한 2001년생 신다인은 그동안 한 번도 정규투어에서 상위 10위 안에 든 적이 없었다. 본격적으로 정규투어에 뛰어든 지난해 26개 대회 중 17개 대회에서 컷 탈락했고, 최고 순위는 공동 22위였다. 올해에도 우승 전까지 18개 대회 중 9개 대회에서 컷 통과에 실패했다. 최고 순위는 공동 14위다.

신다인은 티샷과 아이언의 정확도가 돋보였다. 드라이버는 관용성과 비거리가 탁월한 핑 G440 맥스를 잡았다. 아이언은 브리지스톤 241CB, 웨지는 브리지스톤 바이팅 스핀을 잡고 그린을 공략했다. 이 모델 역시 스핀력과 거리감이 강점인 클럽이다.

신다인은 우승 직후 "(경기가 열린) 써닝포인트 컨트리클럽에서 내 인생의 터닝 포인트를 만들겠다고 다짐했는데, 현실로 이뤄진 것 같다"며 "올 시즌 남은 대회에서 또 한 번의 우승을 거두고 싶다"고 각오를 밝혔다.

＜KG 레이디스 오픈 우승 당시 사용 클럽＞

드라이버: 핑 G440 맥스(9도)

페어웨이 우드: 핑 G440 맥스(15도)

하이브리드: 브리지스톤 B2 HT(19도)

아이언: 브리지스톤 241CB(#5-P)

웨지: 브리지스톤 바이팅 스핀(48, 50, 54, 58도)

퍼터: 핑 PLD DS 72





골프공: 브리지스톤 투어 B XS *자료제공=KLPGA 투어





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>