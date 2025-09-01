'여수해양FC U-15' 창단…신규 단원 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초·중학생 대상 입단 테스트 후 최종 선발

'여수해양FC U-15' 신규단원 모집 포스터. 여수시 제공

전남 여수시는 관내 중등부 유소년 축구단 '여수해양FC U-15' 창단을 위해 9월부터 신규단원 모집에 나선다고 1일 밝혔다.

모집 대상은 축구에 열정과 재능이 있는 초등학교 6학년과 중학생으로, 엄격한 기량 평가와 체력 테스트 등을 통해 최종 선수를 선발할 예정이다.

지역 출신 주광선 감독은 여수미평초와 여수구봉중를 졸업한 후 프로 실업팀 선수로 활동한 경력을 바탕으로, 지역 인재 양성에 앞장설 계획이다. 내년 3월 정식 창단 예정인 '여수해양FC U-15'는 올해 선수 모집 후 전국 규모 리그와 대회 참가를 목표로 집중 훈련을 진행한다.





시 관계자는 "유소년 축구단 창단으로 학생들이 다른 지역으로 전출하지 않고도 지역에서 체계적인 훈련을 받을 수 있게 됐다"며 "안정적인 훈련 환경에서 기량을 갈고 닦아 제2의 고종수 선수 같은 대형 선수가 나오길 기대한다"고 말했다.





