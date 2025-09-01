원안위 "정기검사 한빛 3호기 재가동 허용"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원자력안전위원회(원안위)는 1일 "지난 7월4일부터 정기 검사를 한 한빛원전 3호기의 재가동을 허용했다"고 밝혔다.

연합뉴스

AD

이날 원안위는 한빛 3호기의 임계를 허용했다. 임계는 원자로 내에서 핵분열 연쇄반응이 지속해서 일어나 중성자 수가 평형을 이루는 상태를 말한다. 임계 상태에 도달한 원자로는 안전하게 제어되면서 운영될 수 있다.

원안위는 이번 정기 검사에서 총 97개 항목 중 임계 전까지 수행해야 할 86개 항목에 대한 검사를 실시했으며, 향후 원자로 임계가 안전하게 이뤄질 수 있다는 점을 확인했다고 설명했다.

또한 이번 검사 기간엔 보조 및 기동변압기 설비 교체, 격납고 종합누설률 시험, 안전 관련 펌프 시험 등이 수행됐다. 검사에서 설비 교체와 시험 등이 관련 기준에 따라 적합하게 수행된 것으로 확인됐다.





AD

원안위는 앞으로 출력 상승 시험 등 후속 검사(11개)를 수행해 안전성을 최종적으로 확인할 예정이라고 밝혔다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>