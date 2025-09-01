부산항만공사, '부산항 시민참여혁신단' 모집… 국민 참여로 완성되는 항만혁신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 국민들의 의견을 항만 정책과 서비스 개선에 반영하기 위해 '2025년 부산항 시민참여혁신단'을 모집한다.

2025 부산항 시민 참여혁신단 모집 포스터.

AD

시민참여혁신단은 9월 1일부터 19일까지 3주간 모집하며, 활동기간은 2025년 12월 31일까지이다. 자격 제한은 없으며 부산항과 부산항만공사에 관심 있는 대한민국 국민 누구나 지원할 수 있다.

시민참여혁신단은 부산항 서비스와 운영 전반에 걸쳐 국민의 의견을 직접 수렴, 반영하기 위해 온라인 기반으로 운영되는 국민평가단이다. 이들은 부산항만공사가 올 한해 추진한 혁신사업에 대한 평가에 직접 참여하게 된다.

부산항만공사 송상근 사장은 "국민이 공감하는 눈높이 혁신모델 구현을 위해 부산항 시민혁신참여단을 모집하게 됐다"며 "국민들이 체감할 수 있는 혁신성과 창출을 통해 부산항이 우리 국민·지역사회와 함께 성장하는 항만으로 지속 발전할 수 있도록 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 당부했다.





AD

지원 방법은 부산항만공사 누리집 또는 SNS 채널에 게재된 모집 포스터의 QR코드를 통해서도 가능하다. 자세한 모집 요강과 활동 내용은 공사 누리집의 공지사항에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>