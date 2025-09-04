[2026 수시]한국외대, 2088명 선발…학교장추천전형 학폭 기재 시 지원 불가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수시모집서 2088명 선발

2025학년도 신설 단위는 정시만

한국외대는 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 60.1%인 2088명을 선발한다.

전형별로는 학교장추천전형 380명, 학생부종합전형(면접형) 475명, 학생부종합전형(SW인재) 34명, 학생부종합전형(서류형) 539명, 기회균형전형 192명, 논술전형 468명을 뽑는다. 모든 전형은 중복지원 가능하지만, 기회균형전형은 별도의 지원자격을 충족해야 한다. 동일한 전형으로 2개 이상의 모집단위에는 지원할 수 없다.

2025학년도에 신설된 대학·계열별 모집단위는 2026학년도에는 정시모집에서만 선발한다. 이에 따라 수시모집 각 모집단위의 전형별 모집인원이 조금씩 늘었다.

학교장추천전형은 학교생활기록부 교과성적 100%로 선발하며 수능최저학력기준을 적용한다. 학교생활기록부 상 학교폭력 조치사항 기재 시 지원이 불가능하다. 공통·일반선택과목은 등급환산점수와 원점수환산점수 중 상윗값을 적용(진로선택과목은 성취도환산점수 적용) 하는 것이 특징이다.

학생부종합전형은 면접형, 서류형, SW인재, 기회균형전형으로 구분된다. 학생부종합전형(면접형)은 1단계 서류평가 100%로 면접대상자를 3배수 선발해 면접고사를 실시한 뒤 1단계 서류평가 50%와 2단계 면접평가 50%를 합산해 선발한다. 이외 학생부종합전형(서류형·SW인재·기회균형)은 서류평가 100%로 합격자를 뽑는다. 2026학년도부터는 학교생활기록부 상 학교폭력 조치사항 기재 시 각 호수에 따라 전형별 총점의 1~100% 감점 처리가 된다.





정석오 한국외대 입학처장

논술전형은 2025학년도에 이어 이번에도 논술 성적 100%로 선발한다. 수능최저학력기준은 서울캠퍼스 LD·LT학부는 국어, 수학, 영어, 탐구(사회·과학, 1과목) 중 2개 영역 등급 합 3 이내이고 한국사 영역 4등급 이내를 충족해야 한다. LD·LT학부를 제외한 나머지 서울캠퍼스 모집단위는 국어, 수학, 영어, 탐구(사회·과학, 1과목) 중 2개 영역 등급 합 4 이내이고, 한국사 영역 4등급 이내를 충족해야 한다. 글로벌캠퍼스의 모든 모집단위는 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학, 1과목) 중 1개 영역 등급이 3 이내이고 한국사 영역 4등급 이내로 작년도와 동일하게 반영한다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

