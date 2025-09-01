울진군, 청년 미혼남녀 특별한 만남의 장 개최

9월 27∼28일, ‘청춘동아리 소모임·피크닉 매칭투어’
경북 울진군(군수 손병복)은 미혼 남녀들의 특별한 만남 행사인 '청춘동아리 소모임과 피크닉 매칭투어'를 지난 봄 시즌에 이어 오는 9월 27일과 28일, 이틀간 개최한다.
이번 행사는 그동안 만남의 기회가 부족했던 청년들을 대상으로, 각자의 개성과 취향을 존중할 수 있는 동아리 소모임 형태로 진행된다.
참가 대상은 경북 거주 또는 소재 기업 재직 중인 미혼 남·여 각 15명씩 총 30명으로 1986∼1999년생이다.
참가자들은 동아리 형태의 ▲승마반 ▲도자기 공예반 등 개인 취향존중 활동으로 자연스럽게 교류할 수 있는 시간을 갖게 된다. 마지막 날에는 ▲피크닉 투어가 진행돼 서로를 알아가고 진솔한 만남이 이뤄질 기회를 제공할 예정이다.
참가비는 전액 무료이며, 참가 신청은 9월 18일까지 받고, 사전 신청을 통해 선정된 참가자에 한해 행사에 참여할 수 있다. 참가희망자는 군 홈페이지를 참고해 참가신청서, 재직증명서, 혼인관계증명서, 개인정보 수집·이용동의서를 이메일로 제출하면 된다.
김진국 인구정책과장은 "청년들의 눈높이에 맞춘 다양한 프로그램을 통해 자연스러운 만남과 소통이 이뤄지도록 세심하게 준비하겠다"며 "앞으로도 지역 청년들이 체감할 수 있는 맞춤형 청년정책을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.
