광주대 RISE사업단, 중국서 '글로벌 탐방 프로그램'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주대학교 RISE사업단은 재학생들이 글로벌 산업 구조와 최신 시장 동향을 체험하고, 산업 발전의 실제 현장을 직접 확인할 수 있도록 중국에서 'RISE 글로벌 탐방 프로그램'을 운영했다. 광주대학교 제공

AD

광주대학교 RISE사업단은 재학생들이 글로벌 산업 구조와 최신 시장 동향을 체험하고, 산업 발전의 실제 현장을 직접 확인할 수 있도록 중국에서 'RISE 글로벌 탐방 프로그램'을 운영했다고 1일 밝혔다.

지난달 20~23일 재학생 5명이 참여한 이번 탐방은 ▲국제 산업에 대한 심층적인 이해 제고 ▲광주시 9대 전략 산업 및 RISE 특성화 분야의 글로벌 동향 분석 ▲선진 기술 및 신산업 습득 등을 목표로 중국 현지 주요 기업 및 기관을 방문했다.

학생들은 알리바바 센터 견학을 비롯해 이우 한상회 및 동방병원·절강대학교 제4병원 방문, 세계 최대 규모의 이우시장 탐방을 통해 글로벌 기업의 성장 전략과 의료·산업 분야의 최신 기술 현황을 익혔다.





AD

노선식 RISE사업단장은 "앞으로도 사업단은 학생들이 세계적인 경쟁력을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 다양한 글로벌 프로그램을 지속해서 확대해 나갈 계획이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>