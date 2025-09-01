광주시의회, 해외연수 예산 1억200만원 '반납'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민생안정·소비쿠폰 지원 사업 등 활용

광주시의회 전경.

AD

광주시의회(의장 신수정)는 최근 집중호우 피해와 경기 침체로 어려움을 겪는 시민들의 생활 안정을 위해 의원 해외연수 등 불요불급한 예산을 반납, 민생안정과 지역경제 활성화를 위한 사업에 활용하기로 했다.

반납 규모는 1억200만원으로 ▲의원 해외연수 9,200만원 ▲의원 공무국외출장동행 민간인 여비 1,000만원 등이며, 오는 추경 심의 과정에서 예산을 조정할 예정이다.

이번 결정은 시의원 전체의 뜻을 모아 이뤄진 것으로, 사전에 각 의원들의 의견을 폭넓게 수렴한 뒤, 의장단 및 상임위원장단 회의에서 논의를 통해 최종 확정됐다.

신수정 의장은 1일 "고물가와 경기침체, 집중호우 피해를 입은 시민들의 어려운 상황을 돕는 것이 우선이라고 판단했다"며 "삭감된 예산은 시민 생활 안정과 소비쿠폰 지원 등 지역상권을 살리는 민생경제 회복 재원으로 활용될 것이다"고 밝혔다.





AD

신 의장은 이어 "앞으로도 시민 눈높이에 맞는 책임 있는 의정활동을 통해 지역사회와 함께 위기를 극복하고, 민생 안정과 지역경제 회복에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>