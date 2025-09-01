동명대학교 오픈캠퍼스 '활기'… 기업가적 대학 참모습 발산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동명대(총장 이상천)가 지난달 30일 오전 10시부터 오후 5시까지 교내에 고교생과 학부모 등 200여명을 초청해 각 학과의 매력 등을 한껏 전달(오픈캠퍼스)했다.

동명대학교 오픈캠퍼스. 동명대 제공

동명대는 이날 ▲언어재활사·청능사 체험(언어치료청각재활학과) ▲퍼피트레이닝 체험(애견미용·행동교정학과) ▲반려동물장난감 만들기(반려동물보건학과) ▲헤어 퍼스널컬러 진단(헤어디자인학과) ▲맞춤형 화장품 만들기 체험(뷰티케어학과) ▲멋진 공간을 창조하는 실내건축디자인 체험(실내건축학과) ▲나만의 캐릭터 쿠키 만들기(호텔조리베이커리학과) ▲웹툰제작 프로세스 이해하기(웹툰애니메이션학부) 체험 등으로 큰 호응을 얻었다.

퍼피트레이닝 체험(애견미용·행동교정학과).

체험에 참여한 한 고교생은 "평소 궁금했던 여러 분야에 대해 관련 체험까지 즐기며 더 잘 알 수 있었다"고 말했다.

이날 대입전문상담교사들(15명)이 전국 모든 대학에 대한 진학 상담을 가졌고, 대입전문상담교사와 동명대 입학사정관은 1대1 맞춤형으로 동명대 입학상담을 했다.

이상천 총장은 "옛 동명목재의 기업가정신이 살아 넘치는 동명대는 건학정신 '실사구시'를 살려 도전·창의·봉사를 실천하면서 지역을 살리고 국가·세계에 기여하고 있다.





2022년 이후 4년째로 가진 이번 오픈캠퍼스가 학생 중심 서비스를 중시하는 취·창업 명문 동명대의 진면목을 더욱 널리 알리는 계기가 됐을 것"이라고 기대했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

