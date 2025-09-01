부산 기장군, ‘희망재능나눔단’ 운영… 주민 맞춤형 보건·복지서비스 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11개 기관 참여… 진료·이미용·법률상담 등 생활밀착형 지원에 주민 호응

기장군(군수 정종복)은 최근 찾아가는 보건·복지 통합서비스인 '2025년 제2차 희망재능나눔단'을 운영했다.

제2차 희망재능나눔단 참여자들이 기념촬영하고 있다. 기장군 제공

'희망재능나눔단'은 공공·민간분야 서비스 제공기관이 함께 읍·면을 순회하며 보건·복지서비스를 제공하는 민·관 협력형 사업이다.

이 행사는 동부산농협(조합장 송수호)의 협조로 지난달 28일 장안읍 동부산농협 본점 강당에서 열렸다. 현장에는 ▲기장병원 ▲부산기능육영회 ▲기장군 미용협회 ▲법률홈닥터 ▲기장군정신건강복지센터 ▲기장군치매안심센터 ▲기장군자원봉사센터 등 11개 기관이 참여했다.

장안읍 주민 140여명이 참여해 ▲병원진료 ▲옷 수선 ▲도장 제작 ▲이미용 ▲법률상담 ▲네일아트 ▲각종 복지상담 등 생활밀착형 서비스를 한자리에서 지원받았다.

주민들은 평소 필요했지만 접근하기 어려웠던 다양한 서비스를 현장에서 제공받으며 큰 만족감을 드러냈다. 한 참여 주민은 "멀리 가지 않아도 필요한 서비스를 한자리에서 받을 수 있어 매우 편리하고 유익한 시간이었다"고 소감을 전했다.





정종복 군수는 "이번 사업으로 주민들이 생활 속 불편을 해소하고 건강관리에도 도움을 받길 바란다"며 "앞으로도 주민 모두가 함께하는 복지공동체 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

