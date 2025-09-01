KG모빌리티, 8월 판매 전년비 9%↑…액티언 하이브리드가 효자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KG모빌리티가 지난 8월 내수 4055대, 수출 4805대를 포함해 글로벌 시장에서 총 8860대를 판매했다고 1일 밝혔다.

이같은 실적은 하계휴가에 따른 조업일수 감소에도 불구하고 내수와 수출 모두 상승세를 보이며 전년 동월 대비 9% 증가한 수치다.

내수는 시장에서 호평을 받는 액티언 하이브리드 등의 판매 물량이 늘며 지난달에 이어 2달 연속 4000대 판매를 넘었으며, 전년 동월 대비 2.8% 증가했다.

차종별로는 액티언 하이브리드와 무쏘 EV가 각각 916대와 1040대 판매되며 상승세를 이끌었다.

수출은 조업일수 감소로 생산물량이 줄며 전월 대비 감소했으나, 토레스 EVX 등의 판매가 늘며 전년 동월 대비 14.8%, 누계 대비로도 10% 증가하며 상승세를 이었다.

KGM은 지난달 스페인 치안기관에 렉스턴과 무쏘 스포츠를 공급하는 등 글로벌 시장에서 제품력을 인정받으며 판매 시장을 확대하고 있다.





KGM 관계자는 "조업일수 감소에도 불구하고 액티언 하이브리드 등의 판매가 늘며 전년 동월 대비 9% 증가한 상승세를 보였다"며 "내수 판매 증대를 위한 고객 접점 확대 등 공격적 마케팅 전략은 물론 글로벌 신모델 론칭과 신시장 공략 강화를 통해 판매 물량을 늘려나갈 것"이라고 말했다.





