[2026 수시]서울과기대, 바이오메디컬과 신설…23명 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수시모집서 1752명 선발

서울과학기술대가 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 69.6%인 1752명을 선발한다. 바이오메디컬학과가 신설돼 첫 신입생을 모집한다.

수시모집의 전형별 모집인원은 고교추천전형(학생부교과) 526명(20.9%), 학교생활우수자전형 478명(19.0%), 창의융합인재전형(학생부종합) 85명(3.4%), 기회균형전형 177명(6.9%), 논술전형 168명(6.7%), 실기전형 72명(2.9%)이다. 모집 기간은 오는 8~12일이다.

AD

고교추천전형은 국내 정규 고등학교 2023년 2월 이후 졸업(예정)자로 소속 고등학교장의 추천을 받으면 지원할 수 있다. 수능 최저학력기준은 2개 영역 합 7등급으로, 수능 응시영역은 계열과 무관하며 탐구과목은 1개 성적을 반영한다.

학교생활우수자전형은 1단계 서류 100%로 3배수를 선발하고 2단계는 1단계 성적 70%, 면접 30%로 최종 합격자를 뽑는다. 1단계 서류평가는 학생부만을 평가 자료로 활용한다. 면접평가에서는 제출서류에 대한 확인을 통해 학업역량 35%, 진로역량 40%, 공동체역량 25%를 평가한다.

창의융합인재전형은 창의융합대학의 인공지능응용학과, 지능형반도체공학과, 미래에너지융합학과와 에너지바이오대학의 바이오메디컬학과 신입생을 뽑는 전형이다. 전형 방법은 학교생활우수자전형과 같다.

신설된 바이오메디컬학과는 2026학년도 모집정원 30명 중 수시모집에서 23명을 모집한다. 고교추천전형 7명, 창의융합인재전형 14명, 농어촌학생전형(학생부종합) 2명 등이다.





AD

김주한 서울과기대 입학처장

자유전공학부는 운영 내용이 변경됐다. 1유형인 ST자유전공학부는 1학년을 수료한 뒤 본교에 개설된 학과(부) 중 본인이 희망하는 곳을 선택할 수 있다. 2유형인 자유전공학부 단과대학은 1학기 또는 2학기 수료 후 해당 단과대에 개설된 학과(부) 중 본인이 희망하는 곳을 선택할 수 있다. 2유형 재학생은 학과별 모집 정원의 50%까지 선택한 후 초과 시 학과 심사에 따라 배정된다. ST자유전공학부는 수시 논술전형에서 168명을 선발한다. 2유형인 자유전공학부는 고교추천전형으로 25명, 창의융합인재전형으로 25명을 선발할 예정이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>