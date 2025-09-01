국립부경대, 외국인 신입생 509명 오리엔테이션 개최

50개국 유학생 참여… 공연·학사 안내 등 다양한 프로그램 진행
국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난달 29일 오후 대학극장에서 2025학년도 2학기 외국인 신입생 오리엔테이션을 개최했다.
이번 학기에 국립부경대에 입학한 외국인 신입생은 중국, 베트남, 일본, 미얀마, 인도네시아 등 50개국 509명이다.
국제교류본부 주관으로 열린 이 날 행사에서는 사물놀이, 케이팝 댄스 공연과 함께 학교 소개, 과정별 학사정보 안내 등 다양한 프로그램이 진행됐다.
외국인 신입생들은 이번 오리엔테이션을 시작으로 대학원, 학부, 교환학생, 어학연수, 복수학위 등 과정을 이수하게 된다.
부경대에는 지난 1학기에도 39개국 460명이 입학하는 등 올해 4월 기준 학·석·박사과정, 석박사통합과정, 교환학생, 연수과정, 복수학위 등 총 63개국 1648명의 외국인 유학생이 재학 중이다.
