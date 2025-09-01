동아대 건강관리학과, HIRA 빅데이터 경진대회서 특별상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동아대학교(총장 이해우)는 건강관리학과 학생들이 건강보험심사평가원이 주최한 '2025 산학관 연계 맞춤형 인재양성 교육-HIRA 빅데이터 경진대회'에서 우수한 성과를 거뒀다고 1일 전했다.

이 대회는 동아대를 비롯해 대전대, 단국대, 상명대, 홍익대, 연세대 미래캠퍼스, 동의대, 한림대, 공주대 등 9개 대학에서 총 158명(34개 팀)이 참가했으며, 동아대 건강관리학과에서는 25명(5개 팀)이 출전했다.

경진대회는 강원도 원주 오크밸리 리조트에서 4박 5일간 열려 ▲HIRA 빅데이터 이론 및 실습교육(2일) ▲팀 프로젝트 수행(2일) ▲발표회(1일) 등으로 진행됐다.

동아대 건강관리학과 'Core팀'(하정민, 은진수, 정종헌, 김성훈, 장준서, 배유민)은 '정신건강 관련 이슈 분석 및 정책 제안'을 주제로 연령대별 정신질환 특성을 데이터로 분석해 맞춤형 정책을 제안, 특별상(연세대 미래캠퍼스 부총장상)을 수상했다.

배유민 학생은 "짧은 기간 동안 주제를 선정하고 분석, 정책을 제안하는 과정이 쉽지 않았지만 심평원 멘토링과 학과의 빅데이터 교육 덕분에 큰 도움이 됐다"며 "졸업 후 진로에도 도움이 될 소중한 경험이었다"고 말했다.





임지혜 학과장은 "RISE사업단 인재양성 프로그램의 지원으로 학생들에게 좋은 기회를 제공할 수 있었다"며 "산학관 연계 맞춤형 프로그램을 확대해 산업 현장에 필요한 빅데이터 역량을 갖춘 글로컬 인재 양성에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다

동아대 건강관리학과가 HIRA 빅데이터 경진대회서 특별상을 수상하고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

