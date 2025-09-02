무허가 축사 '고병원성 AI' 발생에…정부, 축사 일제점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 25일까지 자진신고 기간 운영

향후 6개월간 개선기간 부여

미개선시 과태료·고발 조치



정부가 무허가·미등록 가축사육 농장에 대한 일제 점검에 나서기로 했다. 최근 가축사육업 무허가·미등록 축사에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생함에 따른 것이다.

농림축산식품부는 방역 사각지대를 해소하고 재해 발생을 예방하기 위해 행정안전부와 합동으로 5일부터 25일까지 축사 일제점검을 실시한다고 2일 밝혔다.

AD

우선 정부는 오는 5~18일 자진신고 기간을 운영해 해당 기간 내에 자진 신고한 농가에 대해서는 허가·등록 절차 이행 및 가축 처분 등을 위한 6개월의 개선기간을 부여할 계획이다. 관련 법령에 따라 허가·등록 없이 가축을 사육하고 있는 경우에는 관할 지방자치단체에 자진신고를 해야 한다.

자진신고 기간 이후 지자체 주관으로 재난·방역·환경·국토부서와 합동 점검반을 구성해 이달 19~25일 현장점검을 실시한다.

정부는 농림사업정보시스템과 이력관리시스템, 국가가축방역통합시스템(KAHIS), 행안부(마을이장단 활용), 지자체의 관련 정보를 교차 확인해 의심 농가를 파악하고, 현장점검을 통해 무허가·미등록 농가를 확인할 계획이다.

점검반은 가금 축종을 우선 점검하고, 적발 농가에 대해서는 관련 법령에 따라 과태료, 고발 조치를 하는 한편 국가가축방역통합시스템 등록과 방역 수칙 지도 등 선제적 방역조치를 시행할 예정이다.





AD

안용덕 농식품부 축산정책관은 "방역의 사각지대에 있는 무허가·미등록 축사로 인해, 축산업 전체가 가축전염병과 재해의 위험에 노출될 수 있다"며 "지자체와 축산단체, 지역 축협 등 축산 관련 관계자와 축산농가 모두 축사 점검에 적극적으로 협조해달라"고 당부했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>