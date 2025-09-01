주암호 14년 만에 조류경보…인근 지역 확대 발령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 2011년 이후 처음…폭염·집중호우 원인

14년 만에 광주·전남 식수원인 주암호에 내려진 조류경보가 인근 지역으로 확대됐다.

영산강유역환경청은 지난달 28일 전남 순천시 주암면 주암댐 앞에 조류경보 관심 단계를 발령했다고 1일 밝혔다. 앞서 지난달 21일 송광면 신평교 인근에 관심 단계 경보가 내려진 지 일주일만이다.

짙은 녹조가 발생한 주암호 전경. 영산강유역환경청 제공

관심 단계는 두 차례 연속 검사에서 녹조를 일으키는 남조류가 1㎖당 1,000 세포 이상 1만 세포 미만 검출될 때 발령된다. 주암댐 앞에서는 지난달 18일과 25일 검사에서 각각 1,575세포와 1,510세포가 확인됐다. 주암호에서 조류경보가 발령된 것은 지난 2011년 이후 처음이다. 영산강유역환경청은 폭염과 집중호우로 조류가 급증한 것으로 보고 있다.





환경청은 기존 19대였던 물순환 장치를 26대로 늘려 가동하고, 주 2회 선박으로 녹조를 교란하고 있다. 집중호우로 떠밀려온 부유물을 수거하고, 취수구 확산을 막기 위해 호수 상류에 차단막도 설치했다. 현재까지 상수원 수질은 유지되고 있으며, 조류 독소와 냄새 물질에 대한 정수처리를 강화해 안정성을 확보한다는 방침이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

