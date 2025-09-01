유안타증권, MTS에 생성형AI '유아이' 서비스 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 뉴스 요약 기능으로 핵심만 빠르게

'AI 동반 경영' 모토 디지털 혁신 추진

유안타증권이 1일 디지털 친화적인 투자자층의 정보 접근성을 높이고, 맞춤형 투자 경험을 제공하기 위해 '티레이더M(MTS)'에 생성형 인공지능(AI) 기반 투자정보 서비스인 '유아이(YU:AI)'를 제공한다.

'유아이(YU:AI)'는 주식시장과 관련된 다양한 투자정보를 생성형 AI 기술을 활용해 신속하고 직관적으로 제공하는 서비스다. 투자자가 대화형 인터페이스(챗봇)를 통해 간단한 질문만으로도 다양한 시장 정보를 확인할 수 있는 것이 특징이다.

AD

국내외 증시 동향, 관심 종목 분석, 기업 실적 전망, 환율·금리 등 거시경제 변수와 같은 주요 투자 정보를 신속하고 직관적으로 제공해 투자자의 의사결정을 보다 효율적으로 지원한다.

또 AI 뉴스 요약 기능을 통해 매일 쏟아지는 방대한 투자 뉴스를 본문 3줄 요약, 악재 · 호재 요인 분석, 중요 문구 하이라이트 처리 등으로 제공한다. 투자자는 기사의 핵심만 빠르게 파악할 수 있어 정보 탐색에 드는 시간을 줄이고, 투자 판단에 중요한 맥락을 놓치지 않을 수 있다.

유안타증권 김수용 디지털전략본부장은 "생성형 AI를 접목한 '유아이(YU:AI)'는 빠르게 변화하는 시장 환경에서 고객이 필요로 하는 정보를 직관적이고 효율적인 방식으로 제공할 것이다"고 말했다.





AD

한편, 유안타증권은 'AI 동반 경영'을 모토로 이번 서비스 외에도 지난달 생성형 AI 자체 인프라를 구축해 사내 챗봇 시스템(Y-BOT)을 도입하는 등 AI 기술을 활용한 다양한 디지털 혁신을 추진하고 있다. 앞으로도 사내 업무와 고객 서비스 전반에 AI를 접목한 다양한 금융투자 서비스를 제공해 나갈 계획이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>