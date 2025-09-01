부산도시공사, 아동자립지원시설 ‘미네르바의 집’ 개보수 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제1호 ‘BMC 내일을 짓는 집’ 완공… 청년 자립 기반 마련

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 아동자립지원시설인 '미네르바의 집' 개보수 사업을 완료하고 최근 '제1호 BMC 내일을 짓는 집' 완공식을 개최했다.

부산도시공사가 아동자립지원시설 ‘미네르바의 집’ 개보수를 완료하고 기념촬영하고 있다. BMC 제공

이 사업은 자립을 준비하는 청년들에게 쾌적하고 안전한 주거환경을 제공하기 위해 추진됐다.

'미네르바의 집'은 만 18세가 넘은 보호아동들이 사회에 나가 적응할 수 있도록 다양한 교육과 거주 공간을 제공하는 시설이다.

BMC는 이번 개보수 사업을 통해 ▲노후화된 시설 보수와 안전설비 개선 ▲생활 편의시설 확충 등을 진행했으며, 이를 통해 청년들이 안정적인 환경에서 생활하며 미래를 준비할 수 있는 기반을 마련했다.

완공식에는 신창호 부산도시공사 사장을 비롯해 이수경 초록우산 부울경권역총괄본부장, 박대근 시의원과 시설 관계자 등이 참석해 사업 완료를 함께 축하했다.

신창호 사장은 "미네르바의 집은 청년들이 꿈을 키우고 미래를 설계하는 소중한 공간"이라며 "이번 개보수 사업이 청년들의 자립을 향한 든든한 울타리가 되길 바란다"고 말했다.





부산도시공사는 이번 사업 외에도 아동·청년 지원, 주거환경 개선, 취약계층 지원 등 맞춤형 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





