담양군, 9월 정례조회…"민생·명절 대비 총력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정철원 군수, 추석 종합대책 철저 당부

정철원 담양군수가 1일 군청 면앙정실에서 열린 ‘9월 정례조회’에서 각종 당부사항을 전달하고 있다. 담양군 제공

AD

전남 담양군은 1일 군청 면앙정실에서 공직자 160여명이 참석한 가운데 '9월 정례조회'를 개최했다.

이날 조회에서 정철원 군수는 "8월 한 달간 민생회복 소비쿠폰 지급과 집중호우 피해 복구 등 현안에 책임감 있게 임해준 공직자 여러분께 깊이 감사드린다"고 격려했다.

이어 9월 초까지 이어지는 '마을로 찾아가는 군민과의 대화'와 읍면별로 개최하는 제29회 노인의 날 행사가 따뜻하고 의미 있게 치러질 수 있도록 세심하게 준비해 달라고 당부했다. 또 최근 잇따르고 있는 산업재해와 관련해 건설 현장을 체계적으로 점검, 안전 사각지대가 없도록 철저한 관리를 주문했다.





AD

정 군수는 "다가오는 추석, 고향을 찾는 귀성객들이 안전하고 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 종합대책 수립에 만전을 기해달라"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>