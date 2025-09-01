공모펀드 판매잔고 300조원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MMF, 166.9조원으로 55.5% 차지

공모펀드 판매잔고가 처음으로 300조원을 돌파했다.

금융투자협회는 공모펀드의 판매잔고가 지난 7월 말 기준으로 300조 5039억원을 기록했다고 1일 밝혔다.

펀드 판매잔고는 증권사, 은행 등 금융회사의 영업점·지점, 인터넷 홈페이지 등을 통해 판매된 펀드의 규모로서 상장시장에서 거래되는 펀드(ETF, 부동산펀드, 특별자산펀드 등) 등이 제외된 것을 말한다.

공모펀드는 일반 대중 누구나 가입할 수 있는 펀드로 판매잔고는 한 해 동안 67조5000억원이 증가하며 2024년 말 약 233조원 대비 약 29.0% 늘었다.

펀드 유형별로는 MMF(단기금융펀드)가 약 166조9000억원으로 전체 공모펀드 판매잔고의 55.5%를 차지했다. 채권형펀드 50조4000억원과 주식형펀드 28조원이 뒤를 이었다.

공모펀드를 판매한 금융회사별로는 증권사가 약 195조4000억원을 기록해 판매잔고의 65.0%를 차지했다. 은행은 93조8000억원(31.3%), 보험사는 3조9000억원(1.3%)을 기록했다.

고객유형별로는 금융기관 법인이 퇴직연금, 법인MMF 등의 영향으로 약 166조6000억원을 기록해 가장 큰 비중(55.4%)을 차지했다. 개인 78조7000억원(26.2%), 일반법인 55조2000억원(18.4%) 순으로 집계됐다.

개인 투자자는 MMF가 약 19조8000억원으로 가장 높은 비중(25.1%)을 차지했으나 주식형펀드도 이와 비슷한 규모인 19조5000억원(24.8%)으로 나타났다.

사모펀드 판매잔고 692조7409억원을 포함한 전체 판매잔고는 993조2448억원을 기록했다.

공모펀드 계좌 수는 약 3571만개로 사모펀드 약 9만개보다 많은 수준으로 규모는 매월 최고치를 경신 중이다.

이환태 금투협 산업시장본부 본부장은 "국내외 증시 호조와 정부의 자본시장 친화 정책에 대한 기대감 등에 힘입어 공모펀드가 주목을 받고 있다"며 "공모펀드 등의 자본시장 활성화가 기업으로의 자본 공급을 촉진해 생산적 금융 강화로 이어질 것"이라고 말했다.





AD

ETF 등 상장펀드를 포함한 우리나라 전체 펀드시장 규모는 7월 말 순자산총액(NAV) 기준으로 약 1290조원을 기록했다. 공모펀드 569조원, 사모펀드 721조원 등으로 나뉜다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>