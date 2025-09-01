우주항공청 예산 1조 시대 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 대비 15% 증액, 우리 기술로 K-Space 도전

우주항공청이 예산 1조원 시대를 맞이했다. 새정부 국정과제의 체계적 이행과 K-우주항공산업의 기반을 다지기 위한 전략적 투자가 확대된다.

우주청은 2026년도 우주청 정부 예산(안)을 2025년도 9649억원 대비 15% 증액된 총 1조 1131억원 규모로 편성했다고 1일 밝혔다.

우리나라가 독자 개발한 한국형 우주 발사체 누리호가 2023년 5월 25일 3차 발사에 성공했다. 연합뉴스 제공

11월 예정된 누리호 5차 발사 등 우주로의 '저비용 고빈도 발사 역량' 확보를 위한 차세대발사체 개발 등에 2642억원이 투입된다. 세계 최고 수준의 위성관측 기술 확보를 위해 10㎝급 초고해상도 위성 기술 개발과 2029년 1호 위성을 발사할 계획인 '한국형 위성항법시스템(KPS)' 개발에 2362억원을 투자한다.

2032년 달 착륙을 위한 달탐사 2단계(달착륙선)사업과 우주공간에서의 무인 제조와 지구 재진입 기술을 개발하는 혁신 도전형 신규 R&D 등에 968억원, 미래비행기(AAV)와 민항기 엔진 핵심기술, 초경량·고강도 소재 신규 개발, 국내기술 기반 성층권 드론의 실증 등에 511억원이 책정됐다.

뉴스페이스 펀드 투자지원을 연 1000억 규모로 대폭 확대하고 우주부품·소재·탑재체·위성서비스 등 다양한 민간 제품의 상용화와 글로벌 시장 진출을 지원을 위해 1698억원,

우주항공 산업 및 연구 현장에서 필요로 하는 실전형 고급 인력을 양성·활용, 신시장 개척을 위한 국제협력 등을 위해 2549억원의 예산을 투입한다.





윤영빈 우주항공청 청장은 "2026년도 정부 예산(안)은 우주항공청 개청 이후 전략기술로 도출한 우주수송 역량 강화, 초고해상도 위성 개발 및 미래 항공기술 확보를 위한 신규사업들을 최초로 편성했다"면서 "새정부 국정과제 이행과 우주항공 강국 도약을 위한 예산이 최종 반영되도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

