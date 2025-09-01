스포츠윤리센터 이달 말까지 '스포츠 폭력 행위 특별 신고 기간' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터가 오는 30일까지 '스포츠 폭력 행위 특별 신고 기간'을 운영한다.

스포츠윤리센터는 1일 "단 한 번의 폭력 행위로도 스포츠계에서 영원히 퇴출당한다는 무관용 원칙을 더욱 강화하고 폭력 및 인권침해 개선을 통한 건전한 스포츠 문화 조성과 인식 확산을 위해 스포츠 폭력 행위 특별 신고 기간을 운영하기로 했다"고 밝혔다.

특별 신고 기간은 9월 한 달간 진행된다.

김대현 문화체육관광부 제2차관이 지난달 25일 서울 마포구 스포츠윤리센터를 방문해 체육인의 인권 보호와 스포츠 비리 근절 강화를 위한 현장 업무를 점검하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

앞서 문체부는 지난달 28일 지속적으로 발생하는 체육계의 폭력·성폭력 행위를 근절하기 위한 단호하고 강력한 조치를 추진한다고 밝혔다. 문체부는 대한체육회, 스포츠윤리센터 등과 함께 '단 한 번의 폭력행위로도, 스포츠계에서 영원히 퇴출'이라는 인식을 뿌리내리게 하겠다며 ▲폭력행위자의 체육계 진입 차단, ▲폭력행위 무관용 처벌, ▲외부감시 체계 강화, ▲체육계 자정 캠페인, ▲피해자 지원 확대 등의 조치를 추진한다고 밝혔다.

체육단체의 '제 식구 감싸기'식 처벌을 뿌리뽑기 위해 스포츠윤리센터의 조사권과 문체부의 조치 권한도 대폭 강화된다. 체육단체가 미흡한 징계를 내린 경우, 스포츠윤리센터가 재징계를 요구할 수 있도록 하고, 재징계 요구에도 불구하고 미이행 시에는 문체부가 재정지원 중단 등을 추진할 수 있도록 조처할 계획이다.





김대현 문화체육관광부 제2차관은 지난달 25일 스포츠윤리센터를 방문해 체육인의 인권 보호와 스포츠 비리 근절을 강조했다.





