화해, 뷰티 디바이스 카테고리 신설…커머스 영역 확장

제품별 KC인증·의료기기 허가 현황까지 확인 가능

뷰티 플랫폼 화해를 운영하는 화해글로벌은 '화해쇼핑'에 뷰티 디바이스 카테고리를 추가했다고 1일 밝혔다.

신설된 뷰티 디바이스 카테고리는 스킨케어와 헤어케어로 나뉘며 제품별 페이지에서 ▲크기·무게·재질 ▲국내 안전 인증(KC) 취득 현황 ▲식품의약품안전처 허가·신고 의료기기 여부 등 상세 정보와 사용자들의 실사용 리뷰를 확인할 수 있다.

화해는 급성장하는 뷰티 디바이스 시장과 높아진 홈케어 수요에 착안, 기존 스킨케어 중심에서 디바이스까지 서비스 영역을 확장해 소비자 선택 폭을 넓혔다. 특히 자체 인공지능(AI) 리뷰 검수 시스템을 통해 객관적이고 신뢰도 높은 리뷰 환경을 조성, 고가 디바이스 구매 시 합리적인 의사결정을 돕는다.

입점을 원하는 뷰티 디바이스 브랜드는 화해 비즈니스 블로그에서 자유롭게 입점 가능하며, 사방넷·플레이오토 등 화해쇼핑과 연동된 커머스 솔루션을 통해 손쉽게 운영 업무를 관리할 수 있다.





김경일 화해글로벌 대표는 "화해는 유저들이 보다 스마트하고 효과적인 뷰티 라이프를 누릴 수 있도록 끊임없이 혁신해 왔다"며, "이번 카테고리 확장을 계기로 데이터 기반 개인 맞춤형 솔루션을 고도화하고, 검증된 실사용자 리뷰와 차별화된 정보를 제공해 소비자들의 현명한 구매를 도울 것"이라고 말했다.





