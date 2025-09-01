르노코리아, 9월 그랑 콜레오스 구매고객 5개월간 특별 무이자 할부 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)는 9월 차종별 풍성한 신차 구매 혜택을 제공한다.

우선 9월 한 달간 SUV 구매 고객에게 옵션 또는 액세서리 구매 지원 혜택을 제공한다.

그랑 콜레오스와 아르카나 구매 고객은 최대 60만원(단, 테크노 트림 제외), QM6 구매 고객은 최대 50만원의 혜택을 누릴 수 있다.

9월에 중형 SUV 그랑 콜레오스를 구매하는 고객은 옵션/액세서리 구매 지원 혜택 대신 '5개월 제로 플랜' 할부 혜택 선택도 가능하다. 5개월 제로 플랜 할부는 구매 후 5개월 동안 납입금 부담 없이 차량을 이용하다가 이후 최대 60개월로 나누어 4%대 이율(단, 할부원금 2500만원 이하)로 할부금을 납입하는 상품이다.

또는 그랑 콜레오스를 60만원 상당의 옵션/액세서리 구매 지원 혜택과 함께 3%대 이율로 최대 3년 또는 5년 정액으로 할부 구매하는 것도 가능하다. 여기에 5년 이상 노후차량 보유 고객은 40만 원(단, 일부 트림은 적용 제한), 생산 월별 특별 프로모션 대상 차량은 70만∼100만 원의 추가 혜택을 받을 수 있다. 침수차 피해 지원 50만원, 전시차 프로모션 20만 원, 재구매(1회 기준) 20만원 혜택까지 모두 반영한 9월 그랑 콜레오스 최대 구매 혜택은 290만원이다.

준중형 세단 가격으로 만나볼 수 있는 쿠페형 SUV 아르카나는 9월 구매 시 60만 원 상당의 옵션/액세서리 구매 지원 혜택과 함께 50만원의 정액과 잔가 보장 할부 구매 혜택도 받을 수 있다(단, 테크노 트림 제외). 또는 0% 이율의 무이자 할부를 최대 24개월(할부원금 2000만원 이하)과 36개월(할부원금 1500만원 이하)로 적용해 구매할 수도 있다. 생산 월별 특별 프로모션 대상 차량은 50만원의 추가 혜택도 받을 수 있다.

최근 선보인 아르카나 컬러 패키지는 합리적인 가격에 개성을 표현할 수 있는 트렌디한 옵션이다. 아이코닉 트림 전용으로, 29만원을 추가해 선택할 수 있다(클라우드 펄 외장 컬러는 별도 추가 비용 발생).

스테디셀러 중형 SUV QM6는 9월 구매 시 50만원 상당의 옵션/액세서리 지원 또는 엔진오일 3회 무상 교환 중 원하는 혜택을 선택할 수 있다. 또 현금 구매 고객에게는 70만원의 혜택이 제공되며, 할부 이용 고객은 무이자 24∼36개월 또는 150만 원의 구매 혜택을 받을 수 있다. 여기에 생산월별추가 혜택, 전시장 특별 프로모션, 1회 재구매 고객 대상 혜택까지 더하면 최대 390만 원의 혜택을 누릴 수 있다.

중형 세단 SM6도 3년 무이자 할부 상품을 이용할 수 있다. 전시장 특별 프로모션, 1회 재구매 고객 대상 혜택을 더한 9월 최대 혜택 규모는 TCe300의 경우 490만 원, TCe260은 340만원으로 확대된다.

상용차 마스터(Master)밴 구매 고객은 현금 구매 시 300만 원, 8월 31일 이전 입고된 전시차 구매 시 100만 원의 혜택을 받을 수 있다. 또한 개조 업체 고객에게는 전용 할부 상품이 제공되며, 2대 이상 다량 구매 시 최대 5%의 특별 혜택도 추가로 받을 수 있다.





르노코리아의 9월 판매 조건과 고객 이벤트에 대한 자세한 내용은 전국 영업 전시장 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

