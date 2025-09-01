배민, 지역 경제 활성화 지원…9월 동행축제 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주도 내 픽업 주문 5000원 할인

수해 특별재난지역 내 픽업 할인쿠폰 지급

배달의민족 운영사 우아한형제들은 중소벤처기업부가 주관하는 9월 동행축제에 참여한다고 1일 밝혔다. 동행축제는 중소상공인의 매출 증대와 내수 소비 진작에 기여하는 전국 단위 소비 촉진 행사다.

배민은 9월 한 달간 진행되는 동행축제 기간 다양한 프로모션을 운영하고 고객 혜택을 강화해 지역 골목상권 활성화에 나설 예정이다. 먼저 이번 동행축제 개막식이 열리는 제주와 연계해 픽업 할인 프로모션을 진행한다. 배민은 오는 7일까지 제주도 전 지역에서 픽업 주문 시 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 이를 통해 제주 지역 골목상권 방문과 소비를 유도해 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

올여름 집중호우로 피해를 입은 약 30곳 이상의 특별재난지역 소재 가게에서 사용할 수 있는 픽업 5000원 할인 쿠폰도 22일부터 30일까지 선착순 지급한다. 아울러 특별재난지역 소재 가게에 응원 메시지를 담은 리뷰를 작성한 고객 대상으로 추첨을 통해 1만원 픽업 할인 쿠폰을 제공하는 이벤트도 진행한다.

배민은 수해 피해 복구가 일정 부분 이뤄진 시점에 해당 이벤트를 마련했다. 지역 상권에서의 소비를 활성화해 일상을 회복할 수 있도록 돕기 위한 취지다. 앞으로도 배민은 지역 상권에 대한 지속적인 관심을 유도할 계획이다.

또한 15일부터 28일까지 소상공인시장진흥공단 충남본부가 추천하는 충남 지역 우수 상품을 판매하는 기획전을 진행해 지역 생산자의 매출 증대도 도울 예정이다. 판매 상품은 부여 대추방울토마토, 서산 6쪽마늘떡갈비, 청양 구기자누룽지한과 등이다.





김중현 우아한형제들 가치경영실장은 "매출 확대를 도와 지역 소상공인과 상생하고, 고객에게는 더 많은 혜택과 즐거움을 줄 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

