하나증권, 비대면 투자상담 '디지털PB라운지' 확대 개편

하나증권은 비대면 투자상담 서비스 '디지털PB라운지'를 새롭게 확대 개편했다고 1일 밝혔다.

이에 따라 전화, 톡, 예약상담 등 채널별 상담 기능을 하나의 메인 화면에 통합해, 손님이 보다 편리하게 자산관리 상담서비스를 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

3가지 형태로 제공되던 시황 정보를 1개 화면으로 단순화해 직관성도 높였다. 하나증권 우수 PB들이 제공하는 온라인 투자 컨설팅 서비스 '멘토스'와 '보유종목 케어'의 접근성을 제고해 손님이 보다 유용한 투자 정보를 얻을 수 있도록 했다고 회사측은 설명했다.

이와 함께 디지털PB를 이미지화한 AI '디지털명함'도 도입했다. 이를 통해 손님은 실제와 유사한 디지털PB의 얼굴과 음성 정보를 확인할 수 있게 된다.





조대헌 하나증권 디지털사업단장은 "이번 개편은 손님을 최우선에 두고 편리성과 신뢰성을 강화한 것이 핵심"이라며 "디지털PB라운지를 통해 손님이 비대면 상담을 보다 신뢰할 수 있는 환경에서 경험할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

