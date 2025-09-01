현대카드·현대커머셜, '2025 신입인재 모집'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8일 사옥초청 채용설명회

15일까지 홈페이지 지원

현대카드와 현대커머셜은 '2025 신입 인재 모집'을 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 모집은 지난 3월 채용 전환형 인턴십에 이어 올해 두 번째로 진행한다.

직무 분야 구분 없이 지원하고 신입 인재를 선발하는 게 특징이다.

신입 인재들은 입사 후 카드상품기획, 금융상품영업, 재무·경영관리, 리스크·콜렉션, 경영지원, 브랜드 등 다양한 직무를 경험한 후 본인의 의사에 따라 최종 부서를 정하게 된다.

현대카드와 현대커머셜은 신입사원들에게 부서 실무자가 직접 직무를 소개하는 '잡셀링', 신입 인재들이 각 부서와 직무에 대한 궁금증을 묻는 '잡페어' 등을 진행했다.

지원자 본인에게 가장 적합한 부서와 직무를 선택하고 다양한 업무 경험을 통해 커리어 패스를 직접 디자인할 수 있도록 도왔다.

이번 인재 모집은 '서류전형→필기시험→면접' 순으로 진행한다.

필기시험은 다음 달 12일, 면접은 다음 달 넷째 주부터 오는 11월 셋째 주까지 진행한다.

최종 합격자는 2026년 1월 입사한다. 서류 접수는 이날 오전 10시부터 오는 15일 오전 10시까지다. 국내외 대학 졸업자 및 내년 2월 졸업예정자라면 누구나 지원할 수 있다.

현대카드와 현대커머셜은 지원자를 위한 채용 설명회도 연다. 오는 8일 서울 여의도 현대카드·현대커머셜 사옥에서 진행한다.

설명회에서는 양사 비즈니스 분야와 기업문화, 인사 철학 등을 소개하고 사옥투어와 1대1 채용 상담, 자기소개서 첨삭, 선배사원과의 Q&A 등의 프로그램을 진행할 예정이다.

4일까지 채용 플랫폼 '커리어톡' 내 '2025 현대카드·현대커머셜 오픈 데이(Open Day): 사옥 초청 채용 설명회' 페이지를 통해 신청할 수 있다. 신청자 중 100명을 추첨해 초청한다.





인재 모집에 대한 자세한 내용은 현대카드·현대커머셜 인재 모집 홈페이지에서 확인할 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

