신한투자증권, 신한 SOL증권 MTS 홈화면 전면 개편

신한투자증권은 신한 SOL증권 MTS의 홈화면을 전면 개편했다고 1일 밝혔다.

이번 개편은 단순한 주식 거래 채널을 넘어 '인공지능(AI) 기반 차세대 투자 플랫폼'으로 진화하기 위해 ▲AI 기반 개인화 콘텐츠 제공 ▲중요 정보의 가시성 강화 ▲속도 최적화라는 세 가지 방향으로 추진됐다. 고객 이용 데이터를 분석해 사용 빈도가 높은 메뉴를 전면 배치하는 한편, 불필요한 메뉴는 정리해 실행 속도와 사용성을 높인 것이 특징이다. 자체 기술력으로 개발한 다양한 AI 투자정보도 탑재했다.

새로운 홈화면은 ▲MY홈 ▲주식 홈 ▲연금·상품 홈 ▲AI 홈의 4개 탭으로 구성됐다. MY홈에서는 보유 종목 관련 AI 브리핑과 나의 자산 현황을 직관적으로 확인할 수 있다. 주식 홈에서는 종목별 AI 타이밍 콘텐츠와 종목 발굴 서비스를 제공한다. 연금·상품 홈에서는 금융상품을 카테고리 별로 탐색할 수 있다. 신규 채권 및 인기 펀드 추천 기능도 강화됐다. AI 홈은 AI PB 기반으로 보유 종목과 시장 이슈를 실시간 분석·큐레이션 하며, 투자정보 챗봇 기능도 제공한다.

특히 AI PB는 혁신금융서비스 지정을 받은 신한투자증권의 자체 기술력으로 개발됐다고 회사측은 강조했다. ▲종목종합분석 ▲시세조회 ▲등락사유분석 ▲핵심뉴스선별 ▲관련종목탐색 ▲자연어 기반 종목검색 ▲자산·매매내역 조회 등 기능을 대화형 UX로 통합 제공하며, 차트, 표를 활용한 시각적 설명도 지원한다.





신한투자증권은 이번 개편을 시작으로 AI와 데이터 분석 기반 서비스를 지속 확대해나갈 예정이다. 한일현 신한투자증권 한일현 플랫폼사업본부장은 "고객이 불편 없이 필요한 정보를 즉시 확인할 수 있도록 홈화면을 전면 개선했다"며 "앞으로도 AI와 개인화 서비스를 확대해 국내 대표 차세대 투자 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>