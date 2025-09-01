춘천시, 2025년도 모범음식점 신규 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30일까지 신청 접수…기존 모범업소 재심사 병행

위생·서비스·맛 등 평가 85점 이상 업소 최종 지정

지정업소에 표지판·봉투 지원…홍보·융자 등 혜택 제공

강원특별자치도 춘천시(시장 육동한)가 오는 30일까지 2025년도 모범음식점(모범업소) 신규 신청을 받는다. 신청 대상은 일반음식점으로 영업신고 후 6개월 이상 경과한 업소로 지정 희망 업소는 신청서를 작성해 춘천시보건소 식품의약과로 방문하거나 우편으로 제출하면 된다.

최종 지정은 현지조사 결과를 바탕으로 음식문화개선운동추진위원회의 심의·의결을 거쳐 확정된다. 지정 기준은 덜어먹기, 위생관리, 서비스, 맛 등으로 구성돼 85점 이상을 충족해야 한다.

이와 함께 시는 1일부터 현재 지정된 모범업소 97개소(한식 87, 중식 2, 일식 3, 양식 3, 뷔페 2)에 대해서도 재심사를 실시한다.

모범업소로 지정되면 △모범업소 지정증과 표지판 교부 △쓰레기 종량제 봉투 지원 △2년간 출입·검사 면제(법 위반 업소 제외) △영업시설개선자금 융자 우선 지원 △시 홈페이지 홍보 및 각종 행사 시 이용 권장 등 혜택이 주어진다.





춘천시 관계자는 "음식문화 개선과 서비스 질 향상에 많은 업소가 참여해주길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

