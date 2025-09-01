서대문구, '카페 폭포 행복장학생' 모집…하반기 2억 규모 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이달 15일까지 모집

서울 서대문구(구청장 이성헌)는 ‘2025년 하반기 카페폭포 행복장학생’을 이달 1일부터 15일까지 모집한다.

카페폭포. 서대문구 제공.

카페폭포 수익금으로 조성된 ‘청년희망드림기금’을 통해 올해 상반기 95명, 지난해 114명에게 각각 2억원의 장학금을 지원했으며, 올 하반기에는 2억원 등 2025년 한 해에만 총 4억원, 누적 6억원을 지급한다.

지원 자격은 9월 1일 기준 서대문구 소재 중·고교 및 대학교 재학생 또는 서대문구에 1년 이상 주민등록 주소지를 둔 중·고등·대학생으로, 저소득 가구원이거나 봉사활동 및 모범적 교내외 활동 등 지역사회에 기여한 학생이 대상이다. 세부 자격 및 제출 서류는 서대문구 홈페이지 고시공고에서 확인할 수 있으며, 관할 동주민센터·구청 행정지원과 카페폭포팀에 방문 신청하면 된다.





‘카페(CAFE) 폭포’는 2023년 4월 홍제폭포 앞에 문을 열었으며, 현재까지 국내외 누적 방문객 275만 명을 기록한 서울형 수변감성도시 1호 카페이자 글로벌 명소로 자리잡았다. 이성헌 구청장은 “우리 구의 미래 인재들이 학업에 매진할 수 있도록 카페 폭포 수익금의 지역사회 재투자에 꾸준히 힘쓰겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

