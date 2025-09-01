창원특례시·웰템, "아이 키우기 좋은 창원 만든다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사회공헌과 나눔으로 희망을

더하는 저출생 극복 실천



경남 창원특례시는 저출생 극복을 위한 '행복공동체 릴레이 캠페인'에 지역 기업 웰템이 참여했다고 밝혔다. 이번 캠페인은 저출생 극복을 위해 지역사회와 기업이 함께 협력하는 것을 목표로 하고 있다.

박정우 (주)웰템 대표가 ‘저출생 극복! 함께 피우미!’를 외치고 있다.

웰템은 "지역의 기업 사회공헌 분위기 확산으로 '아이 키우기 좋은 창원 만들기'에 동참하겠습니다"를 실천 과제로 선정하고, 직원복지 향상을 위해 ▲출산축하금 지급 ▲일·가정 양립 지원 ▲가족 친화 문화 조성 등 기업 차원의 책임을 적극적으로 실천하고 있다. 이를 통해 지역사회 내 출산과 육아 지원 분위기 확산에도 큰 역할을 하고 있다.

박정우 대표는 창원상공회의소 사회공헌위원회 위원장으로서, 저출생 극복 지원뿐 아니라 결식아동 지원, 장애인 문화활동 지원, 학대피해아동·자립청년 지원 등 여러 방면에서 사회적 가치를 실현해 왔다.





김만기 인구정책담당관은 "웰템과 같은 기업의 사회공헌은 저출생 극복뿐 아니라 지역사회 참여 문화를 확산시키는 중요한 계기이다"며 "앞으로 더 많은 기업과 시민이 함께해 아이 키우기 좋은 창원을 만들어가길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

