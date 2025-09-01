드론, 그 이상이 부산에 몰려온다… DSK 2026 참가신청 '후끈'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

융합기술 전시 대폭 확대, 드론·우주항공·방산·모빌리티



올해 역대 최대 성과 이어 내년 유치 박차, 해외 지원도

드론으로 시작한 혁신의 아이콘 'DSK'를 아시나요?

아시아를 대표한 드론 전문 전시회인 '드론쇼 코리아'로 시작해 무인기, 우주항공, 미래 모빌리티까지 아우르는 종합 기술 전시회로 확장한 'DSK'에 혁신기술을 다루는 기업들이 줄지어 명함을 내밀고 있다.

드론 기업뿐만 아니라 혁신 스타트업, 유관 기관과 지방자치단체까지 참가 신청을 완료했다. 해외 기업들의 관심도 커지면서 드론 산업의 글로벌 협력 장으로 뿌리를 내리고 있다.

'DSK'로 리브랜딩 후 처음 열린 2025년 행사는 양적·질적 성장을 동시에 이뤘다. 15개국 306개사 1130부스 규모로 열려 전년보다 30% 가까이 성장하며 총 참관객도 4만여명을 기록했다.

그뿐만 아니라 3051건의 상담, 465건의 계약과 39건의 MOU 체결이 이뤄지며 100만불 규모 제조기술 이전 협약과 60억원 규모 투자 유치도 현장에서 일어났다.

'DSK 2026'에는 드론을 중심으로 다양한 첨단 기술을 보유한 기업들이 잇따라 참가 의사를 밝히고 있다. 무인기 기술과 함께 성장한 첨단 국방·방산 기술, AI·빅데이터·IoT 등 디지털 기술, 물류 혁신을 이끄는 배송 기술, 무인 우주항공 기술, 보안·치안(Security) 분야에서 무인기 활용, 드론 측량과 맵핑 솔루션(Spatiality), 재난 탐색과 대응 기술(Safety) 등 무인기 관련 전 분야의 기업들이 한자리에 모인다.

또 최신 산업 트렌드와 연구 결과를 공유하는 국제 컨퍼런스와 분야별 전문가 컨설팅도 마련돼 참가 기업과 방문객에게 실질적인 비즈니스 기회를 제공할 전망이다.

'DSK 2026'은 참가기업의 부담은 줄이면서 실질적인 성과 창출을 위해 다양한 프로그램을 제공한다. 해외 VIP 인사와 글로벌 바이어 초청을 확대하고 산업별 특화 전시관을 대폭 강화할 계획이다.

또 참가기업은 'DSK 솔루션 허브'를 통해 기업 맞춤형 성장 전략과 시장 진출 방향에 대해 전문가 컨설팅을 받을 수 있다. 신기술과 제품을 직접 선보일 수 있는 기술 발표장 및 시연장을 무료로 이용할 기회도 주어진다.

벡스코 관계자는 "해외 바이어 초청 프로그램을 통한 글로벌 판로 개척 지원, 미디어 포트폴리오 구축 지원, 네트워킹 리셉션 피칭 세션을 통한 투자 및 네트워킹 기회 확충 등 다채로운 혜택이 제공된다"고 힘줬다.

또 DSK는 한국전시산업진흥회(AKEI)에서 공인한 국제인증전시회로 '수출바우처사업-전시회 참가지원사업' 대상으로 참가비 지원이 가능해 기업에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.





2026년 2월 25일부터 부산 벡스코에서 개최되는 'DSK 2026'의 참가신청은 DSK 공식 홈페이지에서 가능하다. 자세한 사항은 DSK 사무국에 문의하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

